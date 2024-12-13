Неймар крестил дочь, Моизе Кин записал альбом. Что делали футболисты на этой неделе

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вчера, 16:30

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Постарайтесь провести их с семьей — берите пример с Эсекьеля Лавесси.