Неймар крестил дочь, Моизе Кин записал альбом. Что делали футболисты на этой неделе

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд уже полностью погрузился в новогоднюю атмосферу.
Хавьеру Савиоле исполнилось 43 года.
Нападающий «Химок» Антон Заболотный нашел очень красивое место для отдыха.
Вратарь «Сочи» Максим Рудаков улетел в Японию.
Неймар крестил дочь.
Игрок МЮ Алехандро Гарначо встретился с актером из культового сериала «Побег». Скоро аргентинец может получить престижную награду.
Полузащитнику «Динамо» Хорхе Карраскалю нравится наша зима.
Такое ощущение, что Уэйн Руни просто клонировал себя — очень уж сыновья на него похожи.
Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд сходил на гонки.
Адриано встретился с Вагнером Лавом.
У форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона ожидается пополнение в семье.
Девушка дня. Спутница защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.
Пара улетела в Бангкок. Футболисту местная еда понравилась, а вот его девушке Карли не слишком.
Лукас Моура — поклонник Халка.
Форвард «Фиорентины» Моизе Кин анонсировал музыкальный альбом. Вот так выглядит обложка
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон Москвы привез сыну из Москвы футболку красно-белых и пачку долларов.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Постарайтесь провести их с семьей — берите пример с Эсекьеля Лавесси.