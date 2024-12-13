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Гасперини закрыл проблемную позицию сборной Италии. Прокачал игрока, которого считают предателем в Аргентине

13 декабря 2024, 14:24
Матео Ретеги

Сменил гражданство, не выдержав конкуренции – и не прогадал.

Сейчас в Серии А зажигают те, от кого перформансов не ждали. В «Наполи» после титула осталась лишь выжженная земля – Конте закинул команду в неожиданно насыщенную чемпионскую гонку. От «Аталанты» не ждали больших успехов, что подтверждалось скверным стартом, – позже бергамаски вошли во вкус, выдав 13 матчей без поражений (и девять побед в чемпионате подряд), и залетели на первое место в таблице. А в топе бомбардиров лидируют не Лаутаро Мартинес, не Ромелу Лукаку и даже не Маркус Тюрам – а ранее никому не знакомый Матео Ретеги.

У итальянца, родившегося в аргентинском Сан-Фернандо, витиеватая судьба – и потому интересно проследить, как он стал надеждой «скуадры адзурры».

Юниором перешёл из клуба «Ривер Плейт» к злейшим врагам

Матео – воспитанник команды «Ривер Плейт», который в 16 лет решил перебраться в коллектив «Бока Хуниорс». К принципиальнейшим соперникам родного клуба. Противостояние «Ривера» и «Боки» – не просто столичное дерби. Это настоящая вражда, пропитанная ненавистью. С 2014 года действовал запрет на посещение фанатами гостевых матчей – его согласовало руководство обоих клубов, чтобы бороться с насилием между болельщиками.

Тот переход сильно ударил по Матео. Мало того, что форвард не заиграл в «Боке» – фанаты «Ривер Плейта» каждый раз принимали его свистом, не давали спокойно играть. И ведь эта история не одного года – нападающий выступал в чемпионате Аргентины на протяжении пяти лет. За этот период Ретеги поиграл за «Эстудиантес», «Тальерес», «Тигре». И пять раз выходил играть против родного клуба. Даже забивал дважды. Можно представить, насколько футболиста невзлюбили на «Монументале».

Один из тех, кому не повезло расти в тени Месси

Первые годы карьеры и правда не задались – но аргентинский форвард самоотверженно пахал в арендах. Тот же «Эстудиантес» в 2020 году предоставил ему достаточно игровой практики – и в 18 матчах чемпионата Матео забил четыре мяча. Правда, по-настоящему Ретеги раскрылся только спустя два года в аренде в «Тигре»

В сезоне-2022 «Тигре» добились прорыва в чемпионате, а Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром команды. Оценочная стоимость подскочила – и «Бока» была рада выручить на не заигравшем воспитаннике восемь млн евро. По логике футболист уже созрел для вызова в сборную Аргентины. Это было особенно престижно после триумфа на Кубке Америки и ЧМ-2022. Но конкуренцию выиграть было просто невозможно.

Карьеру в национальной команде не спешил заканчивать Лионель Месси – а за ним была ещё очередь тех, кто хочет занять место легендарного аргентинца. Хулиану Альваресу, чтобы пробиться в старт, потребовалось сверкнуть в «Ман Сити» (в итоге взял ЛЧ с командой) и обойти другого сложившегося топ-форварда Лаутаро Мартинеса. Сам Мартинес вернулся в форму сейчас. Где-то неподалёку остаётся Паулу Дибала. Где тут место для нестабильного молодого форварда из чемпионата Аргентины?

Обратился к родословной – и оказался в сборной Италии

К марту 2023 года, – когда «небесно-голубые» взяли два долгожданных трофея, – Ретеги понял, что ловить ему нечего. По слухам, форвард даже созванивался со Скалони, но тот не стал с ним разговаривать. И сам менеджер отмечал, что в вызове Ретеги не видит необходимости. Бабушка и дедушка Матео – родом из Италии, поэтому нападающий решил получить итальянское гражданство.

Всё же в «скуадре адзурре» ситуация с линией атаки принципиально иная – и конкурировать было бы проще. Весной 2023 года футболист впервые получил вызов от Роберто Манчини, а летом перебрался в «Дженоа» (хотя также были варианты в Испании и Германии).

Гасперини любит игроков с характером

Семь мячей и две голевые за 29 игр дебютного чемпионата Италии – не те цифры, с которыми берут в топ-клуб. Но и «Аталанту» типичным топ-клубом не назовёшь. Гасперини раскрывает игроков, которым не нашлось места в других командах, и тех, кто ещё не стал широко известен. Джан Пьеро раскрыл талант Расмуса Хёйлунда – датчанина мгновенно подхватил МЮ.

Теперь в группе атаки погоду делают Шарль Де Кетеларе и Адемола Лукман. Первый был ярким талантом в «Брюгге», но совершенно затерялся в «Милане». Бельгиец отправился в Бергамо после целого сезона без голов в Серии А. В первый год аренды в «Аталанте» – 10 голов и восемь ассистов за 35 игр чемпионата, в 14 матчах текущего – три мяча и пять голевых.

Адемола начинал в «Чарльтоне» с вылета из Чемпионшипа. Дальше – «Эвертон», «Лейпциг», аренды в «Фулхэм» и «Лестер». Нигде не удавалось проявить себя – так что бергамаски получили нигерийца за мизерные девять млн евро. Сейчас это лидер атаки.

И в Ретеги Гасперини увидел такой же потенциал (трансфер оформили минувшим летом). Форвард-пахарь с характером – тот типаж, который у Джан Пьеро пользуется спросом.

Бергамаскам трофей, а Ретеги – статус лидера

Такое трио, каждому из которого приходилось бороться за внимание, стало открытием текущего сезона. В прошлой кампании Де Кетеларе и Лукман уже завоевали с бергамасками трофей – закончили магию «Байера» в финале ЛЕ. В этом году «Аталанта» готова к ещё большим подвигам.

В команде наконец-то закончилась перестройка, в состав подобрали игроков, которые готовы выполнять требования тренера, обладают дисциплиной и самоотверженно играют в этот механический футбол. Кажется, все переменные подобрались идеально, чтобы выдать победную формулу. Ретеги – один из её элементов.

С забивным форвардом бергамаски ещё ближе к новому уровню – они смогут конкурировать с нестабильным «Наполи» и долго запрягающим «Интером». Это может принести титул – а Ретеги как главный бомбардир выйдет на первый план и получит право на статус лидера сборной Италии. «Скуадре адзурре» такого нападающего очень не хватает.

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