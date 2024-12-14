Ольмо зарегистрировал празднование как бренд

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сегодня, 13:05

Полузащитник «Барселоны» стал первым испанским футболистом, зарегистрировавшим празднование как бренд.

Отмечая голы, хавбек «Барселоны» стучит пальцем по запястью как по наручным часам.

При этом в Ла Лиге уже есть игроки, чьи празднования зарегистрированы в качестве брендов. Это и .