Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2024/2025

Ольмо зарегистрировал празднование как бренд

сегодня, 13:05

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо стал первым испанским футболистом, зарегистрировавшим празднование как бренд.

Отмечая голы, хавбек «Барселоны» стучит пальцем по запястью как по наручным часам.

При этом в Ла Лиге уже есть игроки, чьи празднования зарегистрированы в качестве брендов. Это Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Ольмо зарегистрировал празднование как бренд

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший нападающий «Лидса» Видука работает управляющим в кофейне
Сегодня, 10:59 Фото
Неймар крестил дочь, Моизе Кин записал альбом. Что делали футболисты на этой неделе
Вчера, 16:30Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Гасперини закрыл проблемную позицию сборной Италии. Прокачал игрока, которого считают предателем в Аргентине
Вчера, 14:24Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опека
Стало известно, какого игрока ненавидел Ибрагимович
Вчера, 09:31
Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев
12 декабря
Один из лидеров «Краснодара» не против получить российское гражданство
12 декабря
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Франц Кафка (раскрыть)
сегодня в 15:09, ред.
Ну Мбаппе это далеко не Ольмо. Выпендриться француз имеет полное право - статус позволяет, в отличии от испанца.
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 14:38, ред.
Насколько всё становится абсурдным. Футболисты занимаются нарциссизмом, а не футболом!

В свое время два великих гоат-а не занимались таким, пока не достигли определенного возраста и величия, заслуг, статуса...

Просто ради интереса загуглите, что зарегистрировал Мбаппе...
s4jgrvf99hmd
s4jgrvf99hmd
сегодня в 13:11
Дзюбе явно надо срочно зарегистрировать бренд празднования теребонькаем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 