Ольмо зарегистрировал празднование как бренд

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо стал первым испанским футболистом, зарегистрировавшим празднование как бренд.
Отмечая голы, хавбек «Барселоны» стучит пальцем по запястью как по наручным часам.
При этом в Ла Лиге уже есть игроки, чьи празднования зарегистрированы в качестве брендов. Это Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
В свое время два великих гоат-а не занимались таким, пока не достигли определенного возраста и величия, заслуг, статуса...
Просто ради интереса загуглите, что зарегистрировал Мбаппе...
В свое время два великих гоат-а не занимались таким, пока не достигли определенного возраста и величия, заслуг, статуса...
Просто ради интереса загуглите, что зарегистрировал Мбаппе...