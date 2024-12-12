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ФИФА включила 42 российских арбитра в список на 2025 год

вчера, 15:31

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в следующем году.

Из него был исключён Владислав Безбородов, который по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета Российского футбольного союза был отстранён от работы на играх под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.

Квота судей футзала была уменьшена ФИФА с шести до пяти человек.

Судьи: Сергей Карасёв (впервые включён в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалёв (2019), Павел Шадыханов (2023), Артём Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи: Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасёв (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

Судьи по футзалу: Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые).

Судьи по пляжному футболу: Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
47mw9f5e94ty
47mw9f5e94ty
вчера в 18:07
Карасеву осталось еще в Европе опозориться, если туда допустят.
adekvat
adekvat
вчера в 15:58
Безбородова побрили получается.
kj8rdr759x47
kj8rdr759x47
вчера в 15:40
Утверждение списка арбитров ФИФА на следующий год демонстрирует серьёзный подход к выбору судей международного уровня. Исключение Владислава Безбородова после решения РФС подчёркивает важность соблюдения стандартов и дисциплины среди российских арбитров. Уменьшение квоты судей по футзалу свидетельствует о пересмотре подходов к распределению ресурсов в этом виде спорта.
Гость
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