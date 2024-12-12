ФИФА включила 42 российских арбитра в список на 2025 год

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вчера, 15:31

Судейский комитет Международной федерации футбола ( ФИФА ) утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в следующем году.

Из него был исключён Владислав Безбородов, который по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета Российского футбольного союза был отстранён от работы на играх под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.

Квота судей футзала была уменьшена ФИФА с шести до пяти человек.

Судьи: Сергей Карасёв (впервые включён в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалёв (2019), Павел Шадыханов (2023), Артём Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи: Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасёв (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

Судьи по футзалу: Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые).

Судьи по пляжному футболу: Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).