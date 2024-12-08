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ГлавнаяНовостиСудействоТурция. Супер-Лига 2024/2025

Моуриньо: «Поздравляю „Бешикташ“ и судью. Хорошее выступление арбитра»

сегодня, 00:51
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо снова выразил недовольство судейством в Турции.

«Фенербахче» уступил «Бешикташу» со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Турции.

Судейство определило исход матча. Это был хороший матч. Было хорошее судейство. Он контролировал ход матча, систематически не показывая желтые карточки. Прежде чем прийти сюда, я зашел в судейскую и поздравил его. Я думаю, что судейство было хорошим, и судья контролировал ход матча. Мне понравилось его выступление. Игроки также сражались. Я также поздравляю «Бешикташ». Они бились хорошо, но они играли на ничью. Мы играли на победу. Несмотря на то что моя команда не была идеальна на поле, я думаю, что она была сильнее. Они забили с полумомента. Я думаю, мы заслуживали как минимум ничьей. Исход матча был в наших руках. Я не могу критиковать своих игроков за их отношение на поле. Мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть матч, но к сожалению, таков футбол. Я поздравляю «Бешикташ» и судью.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:37
Матч не смотрел.. Но если не было пенальти, не было удалений, можно не жаловаться на судью
cska1948
cska1948
сегодня в 08:19
Никакой конкретики, только "Я ДУМАЮ".
b2dm5jw4vt9g
b2dm5jw4vt9g
сегодня в 07:37
Ищут виноватых везде, только не в себе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:18
Моуриньо потихоньку заканчивается...
cgxbukgcse98
cgxbukgcse98
сегодня в 06:58
Они проиграли,но выглядели лучше, так себе оправдание
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:37
Вот и не понять! Кто виноват то?)))
112910415
112910415
сегодня в 05:23
наконец-то всем доволен ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:42
Вот , что значит воспитанный человек - всех после поражения - поблагодарил и поздравил...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:29
Типичная болтология Моуриньо. Это раньше он был топовый тренер. Саморазрушение началось когда стал гл.тр. реала.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:58
Опять судья виноват, Моуриньо договорится...
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