Моуриньо: «Поздравляю „Бешикташ“ и судью. Хорошее выступление арбитра»

Главный тренер «Фенербахче» снова выразил недовольство судейством в Турции.

«Фенербахче» уступил «Бешикташу» со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Турции.

Судейство определило исход матча. Это был хороший матч. Было хорошее судейство. Он контролировал ход матча, систематически не показывая желтые карточки. Прежде чем прийти сюда, я зашел в судейскую и поздравил его. Я думаю, что судейство было хорошим, и судья контролировал ход матча. Мне понравилось его выступление. Игроки также сражались. Я также поздравляю «Бешикташ». Они бились хорошо, но они играли на ничью. Мы играли на победу. Несмотря на то что моя команда не была идеальна на поле, я думаю, что она была сильнее. Они забили с полумомента. Я думаю, мы заслуживали как минимум ничьей. Исход матча был в наших руках. Я не могу критиковать своих игроков за их отношение на поле. Мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть матч, но к сожалению, таков футбол. Я поздравляю «Бешикташ» и судью.