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«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отменённых голов в матче с «Акроном»

сегодня, 12:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 18‑го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».

Встреча, прошедшая 7 декабря в Санкт‑Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть отмененные голы Матео Кассьерры и Лусиано Гонду на 69‑й минуте и в компенсированное время, арбитр Владимир Москалёв отменил оба взятия ворот из‑за игры рукой Андрея Мостового и Нино соответственно.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:12
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отменённых голов в матче с «Акроном»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395171/moskalyov-vladimir-kasserra-mateo 10.12.2024

- Я вообще не понимаю смысла в существовании такой структуры как ЭСК!

- Кто это? Чем они занимаются? В чём от них польза?

- К ним обращаются команды с просьбой - нас там и там-то засудили, там пенальти не дали, а в нашу сторону назначили, тому жёлтую (или красную) карточку не дали (а он нашему ногу сломал), а нашему дали ни за что, просто потому, что он назвал судью тем словом, которым судья и является на самом деле...

- ЭСК в 99% случаев говорит - судьи правы (ну рука руку моет, это мы знаем), в 1% говорят - ну ошиблись судьи, ну с кем не бывает.

- И НА ЭТОМ ВСЁ!!! Никакой переигровки, никаких штрафных санкций - НИЧЕГО!!!

- И что? Пострадавшим клубам от этого легче, что ли?

- Сидят чуваки, зарплату получают, ни хрена не делают, лишь изредка пишут комменты: судья прав - отъе.итесь..., или судья был не прав, ну с кем не бывает - отъе.итесь...

- Ну и как всё это понимать?
lotsman
lotsman
сегодня в 15:10
Толку от этих обращений, никакого.
4RT
4RT
сегодня в 14:16
Подарите им на столетие правила игры в фирменной обложке
b26hdav4c9ke
b26hdav4c9ke
сегодня в 12:28
Арбитр Москалев с детства за спартак.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:21
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отменённых голов в матче с «Акроном» и попросили, чтоб больше такого не было!
nikolah
nikolah
сегодня в 12:18
Две желтые данилину и отмененные голы по делу как по мне, хотя будет интересно послушать экспертов.
Гость
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