«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отменённых голов в матче с «Акроном»

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 18‑го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».
Встреча, прошедшая 7 декабря в Санкт‑Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть отмененные голы Матео Кассьерры и Лусиано Гонду на 69‑й минуте и в компенсированное время, арбитр Владимир Москалёв отменил оба взятия ворот из‑за игры рукой Андрея Мостового и Нино соответственно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395171/moskalyov-vladimir-kasserra-mateo 10.12.2024
- Я вообще не понимаю смысла в существовании такой структуры как ЭСК!
- Кто это? Чем они занимаются? В чём от них польза?
- К ним обращаются команды с просьбой - нас там и там-то засудили, там пенальти не дали, а в нашу сторону назначили, тому жёлтую (или красную) карточку не дали (а он нашему ногу сломал), а нашему дали ни за что, просто потому, что он назвал судью тем словом, которым судья и является на самом деле...
- ЭСК в 99% случаев говорит - судьи правы (ну рука руку моет, это мы знаем), в 1% говорят - ну ошиблись судьи, ну с кем не бывает.
- И НА ЭТОМ ВСЁ!!! Никакой переигровки, никаких штрафных санкций - НИЧЕГО!!!
- И что? Пострадавшим клубам от этого легче, что ли?
- Сидят чуваки, зарплату получают, ни хрена не делают, лишь изредка пишут комменты: судья прав - отъе.итесь..., или судья был не прав, ну с кем не бывает - отъе.итесь...
- Ну и как всё это понимать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395171/moskalyov-vladimir-kasserra-mateo 10.12.2024
- Я вообще не понимаю смысла в существовании такой структуры как ЭСК!
- Кто это? Чем они занимаются? В чём от них польза?
- К ним обращаются команды с просьбой - нас там и там-то засудили, там пенальти не дали, а в нашу сторону назначили, тому жёлтую (или красную) карточку не дали (а он нашему ногу сломал), а нашему дали ни за что, просто потому, что он назвал судью тем словом, которым судья и является на самом деле...
- ЭСК в 99% случаев говорит - судьи правы (ну рука руку моет, это мы знаем), в 1% говорят - ну ошиблись судьи, ну с кем не бывает.
- И НА ЭТОМ ВСЁ!!! Никакой переигровки, никаких штрафных санкций - НИЧЕГО!!!
- И что? Пострадавшим клубам от этого легче, что ли?
- Сидят чуваки, зарплату получают, ни хрена не делают, лишь изредка пишут комменты: судья прав - отъе.итесь..., или судья был не прав, ну с кем не бывает - отъе.итесь...
- Ну и как всё это понимать?