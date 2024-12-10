«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отменённых голов в матче с «Акроном»

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сегодня, 12:11

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по двум эпизодам матча 18‑го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».

Встреча, прошедшая 7 декабря в Санкт‑Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть отмененные голы и на 69‑й минуте и в компенсированное время, арбитр отменил оба взятия ворот из‑за игры рукой и соответственно.