PGMOL уволила ранее отстранённого от матчей чемпионата Англии арбитра Кута

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вчера, 19:53

Организация, отвечающая за судейство в английском футболе (PGMOL), объявила о прекращении сотрудничества с Дэвидом Кутом после завершения тщательного расследования его поведения.

Действия арбитра были признаны серьёзным нарушением положений трудового договора.

В ноябре рефери отстранили от работы на матчах чемпионата Англии после появления в соцсетях видео с оскорблениями «Ливерпуля» и главного тренера Юргена Клоппа. Позже издание The Sun сообщило, что судья во время Евро-2024 нюхал белый порошок, опубликовав видео.

Кут имеет право подать апелляцию на вынесенное решение.