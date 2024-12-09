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PGMOL уволила ранее отстранённого от матчей чемпионата Англии арбитра Кута

вчера, 19:53

Организация, отвечающая за судейство в английском футболе (PGMOL), объявила о прекращении сотрудничества с Дэвидом Кутом после завершения тщательного расследования его поведения.

Действия арбитра были признаны серьёзным нарушением положений трудового договора.

В ноябре рефери отстранили от работы на матчах чемпионата Англии после появления в соцсетях видео с оскорблениями «Ливерпуля» и главного тренера Юргена Клоппа. Позже издание The Sun сообщило, что судья во время Евро-2024 нюхал белый порошок, опубликовав видео.

Кут имеет право подать апелляцию на вынесенное решение.

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Все комментарии
5mmamch2686v
5mmamch2686v
вчера в 22:10
месть клопа)
Брулин
Брулин
вчера в 21:31
Если ты имеешь, таких друзей, которые могут записать, а потом и слить такое видео, то наверное сам являешься 7ом!
протон
протон
вчера в 20:54
Ну если вдуматься, то оскорбление тренера в кулуарной беседе и вдыхание белого порошка - такие себе поводы для увольнения. Судей нужно отстранять за систематический непрофессионализм и чрезмерную некомплектность на работе, за получение взятки. А попадание в скандалы за пределами поля не должно волновать никого в футбольной сфере. Это всё равно что увольнять учительниц с работы за фото в купальнике на отдыхе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
язык мой - враг мой.
Кут только сейчас это понял. Осталось найти компромат на остальных клоунов судейства АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:54
Теперь в рпл только возьмут. Тут порошком никого не напугать
Гость
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