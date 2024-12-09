PGMOL уволила ранее отстранённого от матчей чемпионата Англии арбитра Кута

Организация, отвечающая за судейство в английском футболе (PGMOL), объявила о прекращении сотрудничества с Дэвидом Кутом после завершения тщательного расследования его поведения.
Действия арбитра были признаны серьёзным нарушением положений трудового договора.
В ноябре рефери отстранили от работы на матчах чемпионата Англии после появления в соцсетях видео с оскорблениями «Ливерпуля» и главного тренера Юргена Клоппа. Позже издание The Sun сообщило, что судья во время Евро-2024 нюхал белый порошок, опубликовав видео.
Кут имеет право подать апелляцию на вынесенное решение.
Кут только сейчас это понял. Осталось найти компромат на остальных клоунов судейства АПЛ
Кут только сейчас это понял. Осталось найти компромат на остальных клоунов судейства АПЛ