«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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сегодня, 21:29

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ (1:2).

На 36-й минуте «горожане» открыли счёт усилиями Йошко Гвардиола. На 88-й Бруну Фернандеш с пенальти восстановил равенство. Амад Диалло на 90-й забил победный гол в составе гостей.