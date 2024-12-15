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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

сегодня, 21:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ (1:2).

На 36-й минуте «горожане» открыли счёт усилиями Йошко Гвардиола. На 88-й Бруну Фернандеш с пенальти восстановил равенство. Амад Диалло на 90-й забил победный гол в составе гостей.

«Ман Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии (27 очков). МЮ идёт 12-м (22 балла).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:19
Мне кажется, что Гвардиола должен уйти - он в ступоре... Пепу нужен длительный перерыв в работе
Capral
Capral
сегодня в 22:57
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    тут Пепс соображал сколько надо пальцев показать
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 22:52
    Сегодня состоялось дерби двух кризисных Манчестеров, один из них,как оказалось в конце высунулся из коллектора.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Если пустить богу немного крови,
    люди быстро перестанут верить
    в него. И упадут капли крови
    в воду, и акулы придут.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 22:50
    Сити уже проигрывает каждый матч...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:49
    Я твой посыл уловил..., только причём здесь голландский дуралей ?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:45, ред.
    Нужно думать не о многострадальном МЮ, а о Ман.Сити империя разваливается на глазах, в у главного тренера было такое в карьере, нет, он не кризисный менеджер, завтра, наступит, и по городу люди будут гулять в красных футболках, ничего не напоминает, либо кризис идей, либо крах империи изнутри. „Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но все, что имеет начало, имеет и конец. “
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:36, ред.
    Вам можно..., в смысле порадоваться. Вы болелы самого многострадального топ клуба, поэтому разделяю ваш сиюминутный кайф. Но ты ж сам понимаешь..., сейчас ночь..., и скоро наступит Завтра, со своими буднями и проблемами МЮ, которые растут как снежный ком.
    Поэтому пользуйтесь текущим моментом, ведь недаром мудрый Угвэй сказал: "Настоящее - даровано!"
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:32
    Победителей не судят)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:28
    МЮ должен был в три мяча разницу делать, увы, но и так сойдёт
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:27
    ... нажрётся портвейна и проставится своим кривоногим бездарям...
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 22:27
    Что-то странное происходит с МС, никак в себя прийти не могут. Не помню при Пепе такого с ними.
    G0neD0ne
    G0neD0ne
    сегодня в 22:25
    Ну теперь это точно начало конца для щитей. Привыкайте, терпите...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 22:24, ред.
    Конечно нет ничего удивительного. Возьми основу МС и посмотри, кто там из неё в строю...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 22:23
    Аморим сегодня
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:21
    Это понятно...я просто исхожу из того, что по состоянию игры МС в целом за последнее время нет ничего удивительного в том что они проиграли МЮ сегодня...
    allemz
    allemz ответ Горожане (раскрыть)
    сегодня в 22:19, ред.
    А как ещё можно было? В этом сезоне проигрывали по-разному, на любой вкус
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 22:19, ред.
    Здесь общий чат..., и извинения ни к чему.
    Я свожу свою мысль лишь к тому, что везение в футболе (спорте в целом) - не системная вещь. Это как прыжки с шестом, где у спортсмена 5-7 попыток..., и после 1-й удачной у аутсайдера , трибуны вдруг начинают выть и орать: "Браво..., Победа !!"
    allemz
    allemz
    сегодня в 22:18
    Где ещё на рынке найти такого же высокофункционального аутиста как Пеп? Увы, даже сегодня никто не ровня каталонцу
    Горожане
    Горожане
    сегодня в 22:18
    Так проигрывать нельзя!!!
    allemz
    allemz ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 22:14
    6 чемпЕонств чем не аргумент?
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:14
    Извините, что влезаю в разговор,...но Брайтон уже накрячил МС, причем не условный, а вполне себе реальный...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:13
      allemz
      allemz
      сегодня в 22:13
      Вот это новость, конечно. Хорошо, что не смотрел матч. Печалька.
      Теперь думай кому обиднее было проиграть, старухе или соседям
      SHEARER
      SHEARER
      сегодня в 22:13
      Поздравляю болельщиков мю.!
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 22:12
      Макс, какие скорости и у кого? И те, и другие- тупо стояли и катали мяч. Первый тайм- это позор английскому футболу!!! Конечно МЮ победу не заслужил, также, как её не заслужил соперник. Я давно не видел АПЛ и МС, в частности, но то, что я увидел сегодня- меня поразило... Даже в ПЛ России Зенит играет быстрей, а ты говоришь про какието скорости. Во 2-м тайме, небольшая движуха у МС была, но разве это можно назвать скоростями? На фоне этого маразма, потерялся даже Де Брюйне. Это чисто тренерский ПРОВАЛ Гварда, чище не бывает!!!
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 22:09
      Манчестер Сити опять проиграл,сваливается все дальше в подвал .
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 22:05, ред.
      Вить.
      Только не надо опять за старое - рисовать тут мне драму по счёту!
      Ты что не видишь Дикой разницы в банальном приёме и обработке мяча между двумя Манчестерами?! Не видишь разницы в скоростях передач, игровом мышлении и банальном движении игроков в поле ?! Тупо фартануло "красным", а шума - как будто они Ушастого взяли!
      Завтра накрячит МЮ условный Брайтон или Саутгемптон - никто тут и ухом не поведёт!!
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 22:05
      Молодцы Мю показали лысому физруку кто клуб номер 1 Манчестера. Физрука пора про гнать в отставку!! Чем он теперь оправдается опять скажет что у него игроков нет и есть 6 титулов Апл?? 🤡
      Гость
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