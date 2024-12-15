«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ (1:2).
На 36-й минуте «горожане» открыли счёт усилиями Йошко Гвардиола. На 88-й Бруну Фернандеш с пенальти восстановил равенство. Амад Диалло на 90-й забил победный гол в составе гостей.
«Ман Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии (27 очков). МЮ идёт 12-м (22 балла).
Фанатов Юноайтед с победой, но расслабляться очень рано. Со стандартами все еще огромные проблемы, и этим воспользовался даже такой Сити. Левый фланг у МЮ отсутствует в принципе: Далот - правша, и за счет того, что он пытается подстроить игру под правую ногу теряются драгоценные секунды, и соответственно, и моменты.
Из положительного - как только из заявки убрали Гарначо и Рэшфорда, у команды сразу появился характер.
Сити, к сожалению, сейчас мне напоминает пробитого боксера-ветерана: иногда еще может неплохо ударить, но сам плывет после первого пропущенного удара. После пенальти команда абсолютно поплыла, и Амад за это закономерно наказал.
Итог - обеим командам еще работать и работать. МЮ был лучше ровно 4 минуты, но с таким Сити и этого достаточно для победы
Фанатов Юноайтед с победой, но расслабляться очень рано. Со стандартами все еще огромные проблемы, и этим воспользовался даже такой Сити. Левый фланг у МЮ отсутствует в принципе: Далот - правша, и за счет того, что он пытается подстроить игру под правую ногу теряются драгоценные секунды, и соответственно, и моменты.
Из положительного - как только из заявки убрали Гарначо и Рэшфорда, у команды сразу появился характер.
Сити, к сожалению, сейчас мне напоминает пробитого боксера-ветерана: иногда еще может неплохо ударить, но сам плывет после первого пропущенного удара. После пенальти команда абсолютно поплыла, и Амад за это закономерно наказал.
Итог - обеим командам еще работать и работать. МЮ был лучше ровно 4 минуты, но с таким Сити и этого достаточно для победы
МЮ победу не заслужил, но мастерски использовал ошибки соперника. По игре, МЮ такое же днище как и его соперник. Ну и конечно, бревнище норвег- фактически бесполезно простоял на поле все 90мин. Вобщем, КРИЗИС МС очевиден, причем, именно по игре бездумной, статичной, пресной и глупой. Гварду надо последовать примеру Клоппа, иначе- печальный финал...
МЮ победу не заслужил, но мастерски использовал ошибки соперника. По игре, МЮ такое же днище как и его соперник. Ну и конечно, бревнище норвег- фактически бесполезно простоял на поле все 90мин. Вобщем, КРИЗИС МС очевиден, причем, именно по игре бездумной, статичной, пресной и глупой. Гварду надо последовать примеру Клоппа, иначе- печальный финал...