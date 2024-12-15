«Ювентус» на 90+5-й минуте ушёл от поражения в игре с «Венецией»

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сегодня, 00:42

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 16-го тура Серии А (2:2).

На 19-й минуте туринская команда вышла вперёд — гол забил Федерико Гатти. На 61-й гости отыгрались усилиями Микаэля Эллертссона. Ещё одним забитым мячом у гостей отметился Джей Идзес на 83-й. На 90+5-й Душан Влахович сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Юве» занимает 6-е место в чемпионате Италии (28 очков). «Венеция» идёт 20-й (10 баллов).