«Ювентус» на 90+5-й минуте ушёл от поражения в игре с «Венецией»

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 16-го тура Серии А (2:2).
На 19-й минуте туринская команда вышла вперёд — гол забил Федерико Гатти. На 61-й гости отыгрались усилиями Микаэля Эллертссона. Ещё одним забитым мячом у гостей отметился Джей Идзес на 83-й. На 90+5-й Душан Влахович сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Юве» занимает 6-е место в чемпионате Италии (28 очков). «Венеция» идёт 20-й (10 баллов).
Представьте, какие серьезные проблемы у Манчестер Сити, если они проиграли этому Ювентусу, который в свою очередь отскакивает в матче, против последней команды итальянской Серии А... Венеция конечно же молодцы, что не отпускают голову. Не удивлюсь, если туринской команде не удастся попасть в топ-4 по итогам сезона. Может пора поменять тренера? Конечно же ещё рано говорить про итоговые места, но всё же, мы ведь привыкли видеть Ювентус в лидерах чемпионата...
Представьте, какие серьезные проблемы у Манчестер Сити, если они проиграли этому Ювентусу, который в свою очередь отскакивает в матче, против последней команды итальянской Серии А... Венеция конечно же молодцы, что не отпускают голову. Не удивлюсь, если туринской команде не удастся попасть в топ-4 по итогам сезона. Может пора поменять тренера? Конечно же ещё рано говорить про итоговые места, но всё же, мы ведь привыкли видеть Ювентус в лидерах чемпионата...