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«Ювентус» на 90+5-й минуте ушёл от поражения в игре с «Венецией»

сегодня, 00:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 16-го тура Серии А (2:2).

На 19-й минуте туринская команда вышла вперёд — гол забил Федерико Гатти. На 61-й гости отыгрались усилиями Микаэля Эллертссона. Ещё одним забитым мячом у гостей отметился Джей Идзес на 83-й. На 90+5-й Душан Влахович сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Юве» занимает 6-е место в чемпионате Италии (28 очков). «Венеция» идёт 20-й (10 баллов).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:36
Походу я слишком переоценил этот Ювентус.
Представьте, какие серьезные проблемы у Манчестер Сити, если они проиграли этому Ювентусу, который в свою очередь отскакивает в матче, против последней команды итальянской Серии А... Венеция конечно же молодцы, что не отпускают голову. Не удивлюсь, если туринской команде не удастся попасть в топ-4 по итогам сезона. Может пора поменять тренера? Конечно же ещё рано говорить про итоговые места, но всё же, мы ведь привыкли видеть Ювентус в лидерах чемпионата...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:19
Сегодня топы походу на контору гоняли)))
Гость
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