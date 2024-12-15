«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в результативном поединке

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом» в матче 17-го тура Ла Лиги (3:3).
На 4-й минуте Унаи Лопес открыл счёт. Абдул Мумин на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Федерико Вальверде на 39-й сократил отставание «сливочных» в счёте, а Джуд Беллингем на 45-й восстановил равенство. Родриго Силва на 56-й вывел гостей вперёд, а хозяева отыгрались на 64-й усилиями Исаака Паласона.
«Райо Вальекано» занимает 13-е место в чемпионате Испании (20 очков). «Реал» идёт 2-м (37 баллов).
Р/В, ничем особенным не отметился и ничего героического не придумал, кроме как завзятости в игре и прессинга в 1-м тайме. Крепкий середняк, способный работать на поле и мешать играть сопернику. В обороне Реала, как обычно много проблемных зон. Выход Вини, только добавил нервозности, но не остроты. Вобщем, потерянные важнейшие очки, при, откровенно говоря -очень средней игре Реала.
Не знаю, что происходит с командой, не болельщик клуба, не знаю всей информации, но пока, откровенно не впечатляет Мадрид. Жаль, я болел за Реал. Была возможность обойти Барселону, но несложилось, бывает и такое...
Р/В, ничем особенным не отметился и ничего героического не придумал, кроме как завзятости в игре и прессинга в 1-м тайме. Крепкий середняк, способный работать на поле и мешать играть сопернику. В обороне Реала, как обычно много проблемных зон. Выход Вини, только добавил нервозности, но не остроты. Вобщем, потерянные важнейшие очки, при, откровенно говоря -очень средней игре Реала.
Не знаю, что происходит с командой, не болельщик клуба, не знаю всей информации, но пока, откровенно не впечатляет Мадрид. Жаль, я болел за Реал. Была возможность обойти Барселону, но несложилось, бывает и такое...
А Реал.. мало что получалось. При всем уважении к великому тренеру, весь матч не покидал навязчивый вопрос - а что именно тренирует Карло? Схемы какие-то - а какие? Абсолютно несистемная игра. Как будто ставка только на индивидуализм. Ну, такое..
Первый гол - умница Вальверде умеет бить издали. Второй - навес+гол. Третий - Родриго протащил и ударил.
Так они все это умеют и без тренера.
Флангов нет - Васкес всегда был флангом, ищущим в штрафной игроков, а их там нет. Аналогично Фран - господи, сколько он сегодня отдал пасов назад. Совершенно безхарактерная игра. Мы, извините, за 25 лет Карлоса и Марсело привыкли к другому.
Тчуамени косячил жесточайше. Какая-то неуверенная, безответственная игра. Пару раз чуть не привез. Но он опорник, его задача не думать, а ломать атаки. В центре обороны он посредственен.
Надо отдать должное, Райо заметно ниже классом, и сегодня им весьма везло. На фоне бессмысленной игры Реала.
И в 100ый раз повторяю одно и то же впечатление - ну как с такими командами как Райо играть без центронапа, блин. Сам бог велел навешивать и навешивать. Но там только Джут, и то в 50% случаев.
Мой прогноз - Атлетико чемпион, ЛЧ - тоже мимо.
А Реал.. мало что получалось. При всем уважении к великому тренеру, весь матч не покидал навязчивый вопрос - а что именно тренирует Карло? Схемы какие-то - а какие? Абсолютно несистемная игра. Как будто ставка только на индивидуализм. Ну, такое..
Первый гол - умница Вальверде умеет бить издали. Второй - навес+гол. Третий - Родриго протащил и ударил.
Так они все это умеют и без тренера.
Флангов нет - Васкес всегда был флангом, ищущим в штрафной игроков, а их там нет. Аналогично Фран - господи, сколько он сегодня отдал пасов назад. Совершенно безхарактерная игра. Мы, извините, за 25 лет Карлоса и Марсело привыкли к другому.
Тчуамени косячил жесточайше. Какая-то неуверенная, безответственная игра. Пару раз чуть не привез. Но он опорник, его задача не думать, а ломать атаки. В центре обороны он посредственен.
Надо отдать должное, Райо заметно ниже классом, и сегодня им весьма везло. На фоне бессмысленной игры Реала.
И в 100ый раз повторяю одно и то же впечатление - ну как с такими командами как Райо играть без центронапа, блин. Сам бог велел навешивать и навешивать. Но там только Джут, и то в 50% случаев.
Мой прогноз - Атлетико чемпион, ЛЧ - тоже мимо.