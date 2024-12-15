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«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в результативном поединке

сегодня, 00:58
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом» в матче 17-го тура Ла Лиги (3:3).

На 4-й минуте Унаи Лопес открыл счёт. Абдул Мумин на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Федерико Вальверде на 39-й сократил отставание «сливочных» в счёте, а Джуд Беллингем на 45-й восстановил равенство. Родриго Силва на 56-й вывел гостей вперёд, а хозяева отыгрались на 64-й усилиями Исаака Паласона.

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в чемпионате Испании (20 очков). «Реал» идёт 2-м (37 баллов).

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 02:12
очень жаль игроков ЦСКА они стали заложниками своих контрактов,клуб давно ужени на что не претендует,что меня удивило что они открыто об этом сказали) команда поставила цель как можно дороже продать файзулаева) круто)
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Как раз в плане выбора состава я полностью доверяю таким маститым тренерам. Они не враги себе не выпускать лучших.
Было уже море доказательств. Сегодняшняя игра Эндрика яркий тому пример. За 20 минут появился в камерах 1 раз.

Мы можем анализировать, знают ли игроки, что им делать. И, хоть убей, не проглядывается хоть какая-то схема в атаке. В обороне еще более-менее, но исполнителей не хватает.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
Вам конечно будет нравится такой Реал)) Ведь, когда Реал Мадрид в форме, с ним почти никто не способен справиться на поле. Сейчас ещё и перестройки идут в составе.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:27
Вот именно. Интересно было бы посмотреть на тренировки Реала в течение одного месяца. Посмотреть, какие схемы они наигрывают... Я вообще не понимаю Карло, вон даже мы (не тренеры профы) видим, что у какого-то игрока вообще игра не идёт. Почему бы не заменить его, чтоб он ещё усерднее тренировался и чтоб другие игроки тоже попробовали поменять что-нибудь в игре Реала. Тех же Арду и Эндрика почаще надо выпускать. И чтоб Карло замены делал пораньше.
STVA 1
STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Не болела Барсы, но не могу не сказать - такой Реал мы любим)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Я до сих пор не могу понять, почему Анчелотти не сохранил Хоселу. В таких матчах (и во многих других) нам не хватает именно таких игроков, как Хоселу. Центральный нападающий-столб. Его отпустили,и подписали Мбаппе, который не умеет так играть головой. На кого сейчас навешивать, на Джуда, который полузащитник, или может ждать, пока прибежит Антонио Рюдигер? Почему тогда хотя бы Рамоса не взяли, когда Милитао (плюс Карвахаль) сломались? На стандартах Рамос очень хорош в чужой штрафной. Васкес никогда не защитник, как и Алаба, и никогда им не станет. Фран Гарсия тоже какой-то непонятный. Лучше б взяли Тео Эрнандеса. Тчуамени тоже сегодня непонятный был. Винисиус, Беллингэм, Родриго и конечно же Вальверде сегодня молодцы.
амурец
амурец
сегодня в 01:20
Да ужжж, вопросов к игре Реала много, но будем надеяться на лучшее
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
Молодцы Райо Вальекано, как я и писал до матча, они могут дать бой, они хорошо настраиваются на игру против мадридского Реала. Голы Реала красивые получились. Но а вот дела в обороне очень плохи. Сегодняшний матч показал, что очень глупо было не подписывать Рамоса хотя бы до конца сезона. Кроме Рюдигера и Беллингэма, кто ещё может бороться за верховой мяч, имея хорошие шансы выигрывать эту борьбу? Франа вообще как школьника раскатали на фланге, во время первого боя. Столько раз упустили шансы обойти Барселону. Теперь, при победе над Валенсией, будет равенство очков, что позволяет Барселоне оставаться на первом месте. Сомневаюсь, что Реал обыграет Барселону в гостях с разницей в 4 и более мяча, учитывая большущие кадровые проблемы Реала. Нам не нужны Палмеры и т.п. Подпишите защитников толковых.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:12
если Барса не воспользуется осечкой Мадрида...то это не ЛЛ,
а параолимпийская лига
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:10
Райо - супермолодцы. Со 100летием!

А Реал.. мало что получалось. При всем уважении к великому тренеру, весь матч не покидал навязчивый вопрос - а что именно тренирует Карло? Схемы какие-то - а какие? Абсолютно несистемная игра. Как будто ставка только на индивидуализм. Ну, такое..
Первый гол - умница Вальверде умеет бить издали. Второй - навес+гол. Третий - Родриго протащил и ударил.
Так они все это умеют и без тренера.

Флангов нет - Васкес всегда был флангом, ищущим в штрафной игроков, а их там нет. Аналогично Фран - господи, сколько он сегодня отдал пасов назад. Совершенно безхарактерная игра. Мы, извините, за 25 лет Карлоса и Марсело привыкли к другому.

Тчуамени косячил жесточайше. Какая-то неуверенная, безответственная игра. Пару раз чуть не привез. Но он опорник, его задача не думать, а ломать атаки. В центре обороны он посредственен.

Надо отдать должное, Райо заметно ниже классом, и сегодня им весьма везло. На фоне бессмысленной игры Реала.

И в 100ый раз повторяю одно и то же впечатление - ну как с такими командами как Райо играть без центронапа, блин. Сам бог велел навешивать и навешивать. Но там только Джут, и то в 50% случаев.

Мой прогноз - Атлетико чемпион, ЛЧ - тоже мимо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:09
Райо заслужили ничью и даже победу.
Capral
Capral
сегодня в 01:09
Очень предсказуемо и стереотипно играет Реал в атаке. Не помог и Модрич, потерялся. Возьму на себя ответственность и скажу, что первые три гола в игре- вратарские ошибки. Ну не может, не имеет права такой опытный вратарь как Куртуа не просчитать банальные навесы соперника. Фактически, два гола- близнеца в ворота Реала, помимо, бездарной ЦЗ, во главе с Рюдигером, по которому, уже давно много вопросов...

Р/В, ничем особенным не отметился и ничего героического не придумал, кроме как завзятости в игре и прессинга в 1-м тайме. Крепкий середняк, способный работать на поле и мешать играть сопернику. В обороне Реала, как обычно много проблемных зон. Выход Вини, только добавил нервозности, но не остроты. Вобщем, потерянные важнейшие очки, при, откровенно говоря -очень средней игре Реала.

Не знаю, что происходит с командой, не болельщик клуба, не знаю всей информации, но пока, откровенно не впечатляет Мадрид. Жаль, я болел за Реал. Была возможность обойти Барселону, но несложилось, бывает и такое...
ABir
ABir
сегодня в 01:08
В этой игре Район точно не заслуживал поражения, а Реал упустил реальную возможность обойти Барселону в турнирной таблице, а завтра еще и Атлетико может картину подпортить сливочным и Карло.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:02
Посмотрим, чем ответят завтра каталонцы)
Райо молодцы!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:00
Тур какой-то огненный на голы!
Райо браво!
shur
shur
сегодня в 01:00
...отличная игрушка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ничья реальная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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