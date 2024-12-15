«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в результативном поединке

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сегодня, 00:58

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом» в матче 17-го тура Ла Лиги (3:3).

На 4-й минуте Унаи Лопес открыл счёт. Абдул Мумин на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Федерико Вальверде на 39-й сократил отставание «сливочных» в счёте, а Джуд Беллингем на 45-й восстановил равенство. Родриго Силва на 56-й вывел гостей вперёд, а хозяева отыгрались на 64-й усилиями Исаака Паласона.

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в чемпионате Испании (20 очков). «Реал» идёт 2-м (37 баллов).