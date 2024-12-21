В РФС заявили, что Дания против возвращения России на международную арену

Генеральный секретарь РФС рассказал, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международную арену. По словам генсека, против возвращения наших клубов выступает Дания.

Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА , но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран. Германия выступает за возвращение России. Также Норвегия и Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения. Порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция, выступают против. Например, Дания.