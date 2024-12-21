Колосков: «Очевидно, что УЕФА хочет вернуть Россию в соревнования»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова действующего главы организации Александра Дюкова о возвращении клубов и сборных из России в международные соревнования.
Президент РФС заявил, что в 2025 году ждет положительных изменений и не исключает участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Начнем с того, что есть большая разница между допуском фигуристов и футболистов. Первые будут выступать индивидуально в нейтральном статусе и не будут участвовать в командных соревнованиях. Но конечно же президент РФС не просто так говорит о допуске российских команд. Очевидно, что УЕФА хочет вернуть сборные и клубы из России в соревнования. Однако, нужно понимать, что пока ситуация в мире не поменяется, сложно и практически невозможно будет снять ограничения.