Колосков: «Очевидно, что УЕФА хочет вернуть Россию в соревнования»

Почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал слова действующего главы организации о возвращении клубов и сборных из России в международные соревнования.

Президент РФС заявил, что в 2025 году ждет положительных изменений и не исключает участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.