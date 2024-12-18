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Карпин: «В 2025 году соперники будут сильнее, чем команды Брунея и Сирии»

сегодня, 20:50

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что у Российского футбольного союза (РФС) уже есть варианты соперников национальной команды по товарищеским матчам в 2025 году.

Более‑менее конкретика будет тогда, когда все будет подписано, РФС обо всем объявит. Какие‑то наметки есть, причем конкретные. Но пока не будут подписаны документы, никто ничего не будет озвучивать. Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом — прерогатива РФС. Опять же, объявить можно было по поводу (матча со сборной) Пакистана, тогда было все договорено и проговорено, осталось поставить подписи. Даже за две недели до матча все было хорошо. Потом не знаю, что случилось. В нынешней ситуации может произойти все что угодно.

Команда Карпина в 2024 году обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

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Все комментарии
watt699mcs5z
watt699mcs5z
сегодня в 21:41
Валера сам до конца не верит что говорит
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:17
Даже представить трудно наших соперников в 25 году.....
lotsman
lotsman
сегодня в 21:15
Огласите весь список, пожалуйста.
sihafazatron
sihafazatron ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 21:14
Ну примерно такие и будут)))
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:13
Таджикистан и Ирак))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:10
С сильными командами тяжелее играть. Зато со слабыми легче поднимать рейтинг сборных. Выводы можно сделать самим...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:53
Основные составы Брунея и Сирии?))@
Гость
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