Мостовой: «При встрече Абаскаль должен будет взять у меня автограф»

Бывший футболист «Спартака» рассказал, как пройдёт его встреча с экс-наставником «красно-белых» , если она состоится.

Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!