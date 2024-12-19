Мостовой: «При встрече Абаскаль должен будет взять у меня автограф»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как пройдёт его встреча с экс-наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем, если она состоится.
Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!
От себя добавлю: Мосту действительно следует обратить на себя внимание, потому что болезнь прогрессирует. Похоже, у Сани началась "мания преследования"... Он же постоянно, при любом разговоре вспоминает Абаскаля, что на мой взгляд- ненормально. Но, помимо "мании преследования", укоренилась и "мания величия", что вдвойне очень опасно для здоровья...
От себя добавлю: Мосту действительно следует обратить на себя внимание, потому что болезнь прогрессирует. Похоже, у Сани началась "мания преследования"... Он же постоянно, при любом разговоре вспоминает Абаскаля, что на мой взгляд- ненормально. Но, помимо "мании преследования", укоренилась и "мания величия", что вдвойне очень опасно для здоровья...