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Мостовой: «При встрече Абаскаль должен будет взять у меня автограф»

сегодня, 22:08

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как пройдёт его встреча с экс-наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем, если она состоится.

Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:31
Скажу словами Остапа Ибрагимовича: "Вам председатель, пора лечиться электричеством".
От себя добавлю: Мосту действительно следует обратить на себя внимание, потому что болезнь прогрессирует. Похоже, у Сани началась "мания преследования"... Он же постоянно, при любом разговоре вспоминает Абаскаля, что на мой взгляд- ненормально. Но, помимо "мании преследования", укоренилась и "мания величия", что вдвойне очень опасно для здоровья...
Брулин
Брулин
сегодня в 22:10
Мостовой о Кагигао в «Спартаке»: «Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист, но пусть с «Факелом» попробует результата добиться»
Гость
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