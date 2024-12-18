Карпин: «Был выбор из нескольких соперников: Бруней или какие‑то острова»

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вчера, 21:21

Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что национальная команда вместо встречи с Брунеем могла провести игру со сборной одного из островных государств.

В ноябре был выбор из нескольких соперников: Бруней или какие‑то там острова, которые еще ниже в рейтинге. По предварительной договоренности на 2025 год есть соперники намного сильнее, чем Бруней, Сирия, Вьетнам. Все, что мог, я сказал. Больше я не скажу ничего.

В ноябре 2024 году команда Карпина обыграла в товарищеском матче сборную Брунея (11:0).