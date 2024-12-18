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Карпин: «Был выбор из нескольких соперников: Бруней или какие‑то острова»

вчера, 21:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что национальная команда вместо встречи с Брунеем могла провести игру со сборной одного из островных государств.

В ноябре был выбор из нескольких соперников: Бруней или какие‑то там острова, которые еще ниже в рейтинге. По предварительной договоренности на 2025 год есть соперники намного сильнее, чем Бруней, Сирия, Вьетнам. Все, что мог, я сказал. Больше я не скажу ничего.

В ноябре 2024 году команда Карпина обыграла в товарищеском матче сборную Брунея (11:0).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:52
Валера , выбор в пользу Брунея был правильным , а то вдруг бы не повезло...)
lotsman
lotsman
вчера в 21:48
Со сборной Французской Полинезии надо сыграть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:38
Карпин, а что ты будешь делать с более сильными соперниками? Ты сейчас умничаешь, а костяка сборной России как не было, так и нет... Зато десятки людей людей засветились в главной команде страны. Вот только зачем? Что это дало российскому футболу?
sihafazatron
sihafazatron ответ z9ee73gbnu5b (раскрыть)
вчера в 21:36
Все ещё впереди))
z9ee73gbnu5b
z9ee73gbnu5b
вчера в 21:32
ниже Брунея в рейтинге Острова Кука. надо было с ними сыграть
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