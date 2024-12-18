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Депутат Терюшков: «Московская область поможет „Химкам“ с арендой стадиона»

сегодня, 17:10

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что власти Московской области помогут «Химкам» на льготных условиях арендовать стадион «Арена Химки», но лишь в случае, если состав команды будет комплектоваться, в том числе из числа воспитанников спортивных школ региона.

Для Московской области всегда был и остается приоритетом номер один детско‑юношеский и массовый спорт. Мы строим спортивные сооружения, привлекаем тренеров, делаем спорт доступным, на это выделяются существенные денежные средства из бюджета области. Московская область готова оказывать помощь в части комплектовании состава из числа воспитанников спортивных школ региона, методическое и организационное сопровождение новому руководству клуба. Также может идти речь о льготном предоставления спортивной инфраструктуры в виде «Арена Химки», но только в случае выполнения всех требований соответствия по социальной функции.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:35
...вы только гляньте, Роман Терюшков,детутат Думы, сама
благодетель!!! Не важно к каких результатам прийдёт ф/к "Химки",
арендуя поляну, главное забота о подростающем поколении, это
ли не хорошая новость,неожиданная новость...! А я бы спросил,
Московская область это,вдумайтесь, почти 9- ять столиц по площади и где у нас сейчас эти герои победители...?!?!?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:22
По нашим временам это уже хорошо!
Гость
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