Депутат Терюшков: «Московская область поможет „Химкам“ с арендой стадиона»

Депутат Госдумы РФ заявил, что власти Московской области помогут «Химкам» на льготных условиях арендовать стадион «Арена Химки», но лишь в случае, если состав команды будет комплектоваться, в том числе из числа воспитанников спортивных школ региона.

Для Московской области всегда был и остается приоритетом номер один детско‑юношеский и массовый спорт. Мы строим спортивные сооружения, привлекаем тренеров, делаем спорт доступным, на это выделяются существенные денежные средства из бюджета области. Московская область готова оказывать помощь в части комплектовании состава из числа воспитанников спортивных школ региона, методическое и организационное сопровождение новому руководству клуба. Также может идти речь о льготном предоставления спортивной инфраструктуры в виде «Арена Химки», но только в случае выполнения всех требований соответствия по социальной функции.