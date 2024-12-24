«Манчестер Сити» предпринимал попытку купить Родриго

Источник сообщает, что вингер «Реала» Родриго Силва был не очень доволен тем, что в конце прошлого сезона все внимание было приковано к его партнерам, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Также в жизни бразильца возникли проблемы личного характера.
Однако Родриго никогда не испытывал желания покинуть мадридскую команду, и в подтверждение этому приводится информация об отказе от перехода в состав чемпионов Англии.
Утверждается, что «Ман Сити» сделал очень заманчивое предложение, но 23-летний футболист его отклонил. Он хочет играть за «Реал», но получать больше признания.
....А Реал Мадрид - ОДИН !!!
....А Реал Мадрид - ОДИН !!!