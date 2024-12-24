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«Манчестер Сити» предпринимал попытку купить Родриго

сегодня, 22:46

Источник сообщает, что вингер «Реала» Родриго Силва был не очень доволен тем, что в конце прошлого сезона все внимание было приковано к его партнерам, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Также в жизни бразильца возникли проблемы личного характера.

Однако Родриго никогда не испытывал желания покинуть мадридскую команду, и в подтверждение этому приводится информация об отказе от перехода в состав чемпионов Англии.

Утверждается, что «Ман Сити» сделал очень заманчивое предложение, но 23-летний футболист его отклонил. Он хочет играть за «Реал», но получать больше признания.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:15
В туманном Альбионе открывается ещё одна прачечная?))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:12
Принял правильное решение,что остался в Реале.
shur
shur
сегодня в 22:54
...это и есть проблема личного характера? Таких ещё миллион будет!
....А Реал Мадрид - ОДИН !!!
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