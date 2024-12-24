Один игрок – одна команда. Их следует подписать клубам АПЛ

1735065552

24 декабря 2024, 21:39

Если бы у каждой английской команды был шанс взять одного новичка в январе.

Перед Новым годом вера в мечту всегда усиливается. А футбольные клубы мечтают о разном, в зависимости от того, как складывается сезон, какими возможностями они располагают. Например, кто-то думает о титуле, другой – о том, чтобы не вылететь в лигу пониже. Но в январе, когда открыто трансферное окно, конечно, каждый помышляет об усилении. Если предположить, что один клуб в Англии – но каждый – сможет подписать лишь одного игрока, то давайте предположим, кто это должен быть. Разумеется, с учетом каких-то реальных слухов и возможностей. Потому что нафантазировать Винисиуса под каждый «Саутгемптон» легко, но это совсем уж фантастика.

«Арсенал»

За ним, конечно, следят многие. Но «Арсеналу» он бы пришелся ко двору. Мы говорим о Викторе Дьёкереше из лиссабонского «Спортинга». Феноменальный швед забил 47 мячей в 47 матчах чемпионата после перехода из «Ковентри Сити» в 2023 году, а в ноябре он оформил хет-трик в Лиге чемпионов в ворота «Манчестер Сити». «Канонирам» такой парень нужен, хотя его подписание обошлось бы в 60 миллионов фунтов стерлингов. Нет ничего невозможного, если учесть, что форма «Спортинга» и Дьёкереша пошла на спад после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«Астон Вилла»

У бирмингемцев проблемной зоной все чаще становится центр полузащиты. Может быть, стоит вернуть Дугласа Луиса, который здорово определял игру команды в средней линии? Он не очень доволен своим положением в «Ювентусе» — может согласиться на возвращение. Также в зоне интересов «Астон Виллы» Джоб Беллингем из «Сандерленда».

«Борнмут»

А этой команде нужно усиление в обороне. Причем есть весьма неплохой вариант с арендой Джоша Ачемпонга у «Челси». Кажется, что такой сделкой останутся все довольны. Юноша показал свое хладнокровие, дебютировав в еврокубках. Вероятно, готов и для АПЛ .

«Брентфорд»

В целом команда Томаса Франка проводит неплохой сезон. Но кто откажется от усиления? Наверное, нужно укрепить зону левого защитника. Сбалансировать игру «Брентфорда» может Каллум Дойл, который сейчас арендован «Норвичем» у «Манчестер Сити». Этот талантливый парень изначально выступал как левый нападающий, но неплохо переквалифицировался.

«Брайтон»

Тут однозначно нужно укрепление обороны. Причем «Брайтон» может взять защитника с опытом. Говорят об интересе к Андреасу Кристенсену. «Барселона» вроде бы готова с ним расстаться, и у экс-игрока «Челси» есть опыт выступлений в Англии, так что проблем с адаптацией не будет.

«Челси»

Кажется, что у этого клуба точно нет нужды в подписании новичков. Но «Челси» Тодда Боэли патологически склонен коситься на игроков других команд. В сферу интересов попал форвард «Ипсвича» Лиам Делап, который обеспечивает новичку АПЛ результативность. 21-летний нападающий вполне вписывается в стратегию покупки талантов «Челси». Но сейчас отличную форму набрал Николас Джексон, которого совсем недавно хотели сплавить. Это может стать проблемой.

«Кристал Пэлас»

Рано или поздно скромные лондонцы потеряют центрального защитника Марка Гехи. Так что им точно нужно искать замену этой важной фигуре. Можно утащить из тонущего «Саутгемптона» Тэйлора Харвуд-Беллиса. Вряд ли он будет сопротивляться.

«Эвертон»

«Ириски» отчаянно нуждаются в голах. Купить забитые мячи не получится, но можно попытаться забрать из «Норвича» лучшего бомбардира Чемпионшипа Борху Сайнса. На его счету 15 голов и в АПЛ он бы «Эвертону» добавил остроты.

«Фулхэм»

У «дачников» сезон складывается недурно, но они хотят усилить линию атаки. И рассматривают несколько вариантов. В частности, близки к аренде молодого нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. Но в зону интересов входят также Джош Майя из «Вест Бромвича» и Ансу Фати из «Барселоны», который в Англии уже играл в аренде за «Брайтон».

«Ипсвич»

Кажется, «трактористам» придется в первую очередь отбиваться от интереса к Делапу. Но если вдруг Лиама уведут, должен появиться другой стабильный поставщик голов. Тратить большие деньги клуб себе не может позволить. Но есть интересный вариант с Кваме Поку из «Питерборо Юнайтед». 23-летний вингер разрывает Лигу 1 и вряд ли дорого обойдется для «Ипсвича».

«Лестер Сити»

«Лисы» страдают от ненадежной обороны, которая слишком многое позволяет соперникам. Тут зона усиления очевидна. И есть четкий интерес к уже упомянутому Кристенсену из «Барселоны». Впрочем, стоит обратить внимание и на Льюиса Данка из «Брайтона», если клуб согласится его отпустить, а также на Бена Дэвиса из «Тоттенхэма». Его опыт может пригодиться в борьбе за выживание.

«Ливерпуль»

Даже лидер нуждается в усилении. Даже когда все выглядит безоблачным. Кажется, «Ливерпуль» отходит от идеи с покупкой опорника, которой пылал минувшим летом. Райан Гравенберх в этой роли вполне справляется. А вот возможный уход Мохамеда Салаха следующим летом вынуждает искать подмену уже сейчас, чтобы новичок мог вкатиться. И поговаривают об интересе к Жоау Педру из «Брайтона», который исполняет в атаке универсала.

«Манчестер Сити»

Текущая форма «горожан» буквально кричит о необходимости перестройки. Но вряд ли Хосеп Гвардиола захочет что-то кардинально менять в составе посреди сезона. Даже посреди такого тяжелого сезона. Если же говорить именно о январском усилении, то, конечно, это должен быть опорник на замену Родри. Тут называются три имени. Это Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла», Йозуа Киммих из «Баварии» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедада». Последний имеет наибольшие шансы оказаться на «Этихаде» зимой.

«Манчестер Юнайтед»

Вряд ли болельщики «Фулхэма» одобрят идею (но их куда меньше, чем поклонников МЮ ). Есть мнение, что «Юнайтед» готов приобрести крайнего защитника «дачников» Энтони Робинсона, который выглядит идеальной фигурой для построений Рубена Аморима. Его техника и скорость обеспечат левому флангу нужную динамику.

«Ньюкасл»

«Сороки» отчаянно пытаются заполучить правого вингера. Не первое трансферное окно. Наверное, займутся тщетными попытками и в январе. Им хотелось бы подписать игрока уровня Хави Симонса или Жереми Фримпонга, но более доступными вариантами кажутся Морган Уиттакер из «Плимута» и Джесурун Рак-Саки из «Шеффилд Юнайтед». Их можно раскрыть.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» проводят выдающийся сезон, но нужна подстраховка на случай травм. Ведь такие скромные команды обычно не обладают большим запасом прочности. «Ноттингем» обратил внимание на универсала Итана Ампаду из «Лидса», который может сыграть и в защите, и в средней линии, а также на центрального защитника «Байера» Эдмонда Тапсобу. Также клуб присматривается к экс-игроку «Эвертона» Бену Годфри, который выпал из обоймы «Аталанты».

«Саутгемптон»

«Святые» выглядят обреченными на вылет по итогам сезона. Так что им, наверное, стоит думать о наигрывании команды для возвращения в АПЛ через год. Сообщается об интересе к полузащитнику «Ковентри» Бену Шифу, а также к Сэму Филду из КПР .

«Тоттенхэм»

Если вдуматься, у «шпор» ведь так и не было достойной по уровню креативности замены Луке Модричу и пиковому Кристиану Эриксену. Может быть, стоит воспользоваться финансовыми проблемами «Барселоны» и стащить у нее Дани Ольмо? Это был бы один из главных трансферов зимы в Европе. Есть вариант и с переходом ветерана «Атлетико» Коке. Но это скорее для укрепления фундаментальности в центре поля, чего не хватает «Тоттенхэму».

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» летом потратили кучу денег, но проводят сезон неудачно. Полузащите не хватает темпа и драйва. И «Вест Хэм» оказался в числе нескольких клубов, которые претендуют на Джоба Беллингема. Битву середняков за брата Джуда можем увидеть в январе.

«Вулверхэмптон»

Оборона, которая пропустила рекордное количество голов среди всех команд АПЛ , конечно, нуждается в усилении в первую очередь. «Волкам» хотелось бы заполучить ветерана МЮ Джонни Эванса, но он вряд ли захочет опускаться в борьбу за выживание. Зато там бы он стал одним из лидеров, включил бы свой опыт. Среди претендентов также называют и уже упомянутого Годфри.