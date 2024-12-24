Топ-клубы охотятся за звездой Евро-2024. Засиделся в Ла Лиге, проводит средний сезон

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24 декабря 2024, 18:54

Вариантов много.

Одно из ярчайших впечатлений от Евро-2024 – игра Нико Уильямса и Ламина Ямаля на флангах сборной Испании. Тинейджеры принесли «красной фурии» победу на турнире и общее признание, теперь о них говорят все. Только к Ямалю пристальное внимание приковано дольше – это воспитанник и новый лидер «Барселоны». А Нико первые шаги на взрослом уровне делает в скромном «Атлетике». Сейчас у вингера есть реальный шанс уйти на повышение – интерес к нему есть со стороны каждого топ-клуба.

Всё ещё хочет играть в одной команде с другом

Летом провернуть сделку не удалось. Всё же у каталонцев серьёзные финансовые проблемы, а баски не захотели идти навстречу. Отказались разбивать компенсацию на несколько платежей, не отступили от изначальных условий. «Сине-гранатовые» минувшим летом хотели ещё привезти Дани Ольмо, чтобы полностью воссоздать ударную связку сборной Испании. Пришлось выбирать кого-то одного (взяли Дани).

При этом, по последним данным, у самого Нико до сих пор есть желание попасть в «Барсу». На позицию игрока влияет, в том числе Ямаль – вингер хотел бы поиграть в одном клубе со своим другом.

Для каталонцев Уильямс тоже остаётся на радарах – следующим летом хотят провернуть громкий трансфер. В то же время есть и другие варианты. Также «Барса» надеется переманить к себе Мохамеда Салаха, Рафаэла Леау или Лероя Сане. Совсем уж фантастический вариант – трансфер Эрлинга Холанда. «Блауграна» наводит справки, но такая сделка слишком дорого обошлась бы клубу. И не стоит забывать о кризисе – в межсезонье «Барселона» столкнётся с уже привычной проблемой поиска свободных денег.

АПЛ – наиболее вероятное направление

В Премьер-лиге любят быстрых атлетичных вингеров – и даже за бегунков готовы переплачивать. «Манчестер Юнайтед» вывалил крупную сумму за Антони (теперь не нужен «красным дьяволам»), «Челси» потратился на Михаила Мудрика (появились проблемы с допингом), «Сити» переманил Джека Грилиша из «Астон Виллы» (давно не показывает свой прежний уровень). Нико на их фоне способен выгодно выделиться.

Важно правильно подойти к выбору команды – а выбор широкий. На вингера претендуют всё те же МЮ и «Челси», а также «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Шпор» выбирать точно не стоит – испанцу необходимо повышение и борьба за титулы, а не эмоциональные качели. По этой же причине отсекается МЮ . «Красные дьяволы» к тому же перешли на тройку центральных защитников – к другой схеме и иным требованиям будет трудно адаптироваться.

В Лондоне же придётся столкнуться с тяжелейшей конкуренцией. Микель Артета – тоже испанец, это может облегчить Нико жизнь в «Арсенале». С другой стороны, Сака он никак не подвинет, а слева помимо Мартинелли есть ещё Троссард. В «Челси» Энцо Мареска предпочитает вингеров, которые берут на себя игру, лезут в обводку. Так заново себя обрёл другой левый вингер Джейдон Санчо. Пока идут разбирательства по Мудрику, будет доступна роль сменщика – но это Нико точно не подходит.

Компани нужно омоложение на флангах

Да и зачем лезть в пекло, когда в других европейских грандах ситуация попроще? В той же «Баварии» Венсан Компани хочет освежить состав. В команде множество исполнителей на флангах, но не все дают соответствующее качество. Сане, Коману, Гнабри уже близко к 30. Каждый из них уже прошёл свой пик и медленно стагнирует. Всё же сказывается статус «Баварии» как многолетнего гегемона. В том числе поэтому в прошлом сезоне упустили титул. Контракты Сержа, Кингсли и Лероя заканчиваются в ближайшие три года. Пока никто из них не убедил в том, что его жизненно необходимо продлить.

Компани хочет омолодить команду, преодолев таким образом застой. Уже есть 19-летний Тель на левом фланге и 23-летний Олисе – на правом. Обоим мотивации хватает. Но тренеру также необходим выбор на каждую позицию и качественная конкуренция, которая бы подстегнула молодёжь.

Нико Уильямс вполне может вписаться в построения бельгийского тренера. Надо только дождаться лета – если мюнхенцы действительно начнут чистку состава, «Бавария» станет подходящим вариантом.

В Бильбао лучше не задерживаться

Пора искать себе новую команду – это можно сказать наверняка. Уходить на повышение надо вовремя, и для Нико такой момент уже наступил. Он был готов перейти в топ-клуб уже летом, после великолепного Евро. Тогда «Атлетик» отказал «Барселоне». И ожидаемо это сказалось на игре футболиста.

Каким бы классным клубом для молодёжи ни был «Атлетик», в европейский гранд он не вырастет. Потому что делают акцент на подготовке воспитанников ко взрослому уровню, играют исключительно ими. Это значительно сужает круг возможностей, отрезает топ-исполнителей из других стран.