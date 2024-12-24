Топ-клубы охотятся за звездой Евро-2024. Засиделся в Ла Лиге, проводит средний сезон

Вариантов много.
Одно из ярчайших впечатлений от Евро-2024 – игра Нико Уильямса и Ламина Ямаля на флангах сборной Испании. Тинейджеры принесли «красной фурии» победу на турнире и общее признание, теперь о них говорят все. Только к Ямалю пристальное внимание приковано дольше – это воспитанник и новый лидер «Барселоны». А Нико первые шаги на взрослом уровне делает в скромном «Атлетике». Сейчас у вингера есть реальный шанс уйти на повышение – интерес к нему есть со стороны каждого топ-клуба.
Всё ещё хочет играть в одной команде с другом
Летом провернуть сделку не удалось. Всё же у каталонцев серьёзные финансовые проблемы, а баски не захотели идти навстречу. Отказались разбивать компенсацию на несколько платежей, не отступили от изначальных условий. «Сине-гранатовые» минувшим летом хотели ещё привезти Дани Ольмо, чтобы полностью воссоздать ударную связку сборной Испании. Пришлось выбирать кого-то одного (взяли Дани).
При этом, по последним данным, у самого Нико до сих пор есть желание попасть в «Барсу». На позицию игрока влияет, в том числе Ямаль – вингер хотел бы поиграть в одном клубе со своим другом.
Для каталонцев Уильямс тоже остаётся на радарах – следующим летом хотят провернуть громкий трансфер. В то же время есть и другие варианты. Также «Барса» надеется переманить к себе Мохамеда Салаха, Рафаэла Леау или Лероя Сане. Совсем уж фантастический вариант – трансфер Эрлинга Холанда. «Блауграна» наводит справки, но такая сделка слишком дорого обошлась бы клубу. И не стоит забывать о кризисе – в межсезонье «Барселона» столкнётся с уже привычной проблемой поиска свободных денег.
АПЛ – наиболее вероятное направление
В Премьер-лиге любят быстрых атлетичных вингеров – и даже за бегунков готовы переплачивать. «Манчестер Юнайтед» вывалил крупную сумму за Антони (теперь не нужен «красным дьяволам»), «Челси» потратился на Михаила Мудрика (появились проблемы с допингом), «Сити» переманил Джека Грилиша из «Астон Виллы» (давно не показывает свой прежний уровень). Нико на их фоне способен выгодно выделиться.
Важно правильно подойти к выбору команды – а выбор широкий. На вингера претендуют всё те же МЮ и «Челси», а также «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Шпор» выбирать точно не стоит – испанцу необходимо повышение и борьба за титулы, а не эмоциональные качели. По этой же причине отсекается МЮ. «Красные дьяволы» к тому же перешли на тройку центральных защитников – к другой схеме и иным требованиям будет трудно адаптироваться.
В Лондоне же придётся столкнуться с тяжелейшей конкуренцией. Микель Артета – тоже испанец, это может облегчить Нико жизнь в «Арсенале». С другой стороны, Сака он никак не подвинет, а слева помимо Мартинелли есть ещё Троссард. В «Челси» Энцо Мареска предпочитает вингеров, которые берут на себя игру, лезут в обводку. Так заново себя обрёл другой левый вингер Джейдон Санчо. Пока идут разбирательства по Мудрику, будет доступна роль сменщика – но это Нико точно не подходит.
Компани нужно омоложение на флангах
Да и зачем лезть в пекло, когда в других европейских грандах ситуация попроще? В той же «Баварии» Венсан Компани хочет освежить состав. В команде множество исполнителей на флангах, но не все дают соответствующее качество. Сане, Коману, Гнабри уже близко к 30. Каждый из них уже прошёл свой пик и медленно стагнирует. Всё же сказывается статус «Баварии» как многолетнего гегемона. В том числе поэтому в прошлом сезоне упустили титул. Контракты Сержа, Кингсли и Лероя заканчиваются в ближайшие три года. Пока никто из них не убедил в том, что его жизненно необходимо продлить.
Компани хочет омолодить команду, преодолев таким образом застой. Уже есть 19-летний Тель на левом фланге и 23-летний Олисе – на правом. Обоим мотивации хватает. Но тренеру также необходим выбор на каждую позицию и качественная конкуренция, которая бы подстегнула молодёжь.
Нико Уильямс вполне может вписаться в построения бельгийского тренера. Надо только дождаться лета – если мюнхенцы действительно начнут чистку состава, «Бавария» станет подходящим вариантом.
В Бильбао лучше не задерживаться
Пора искать себе новую команду – это можно сказать наверняка. Уходить на повышение надо вовремя, и для Нико такой момент уже наступил. Он был готов перейти в топ-клуб уже летом, после великолепного Евро. Тогда «Атлетик» отказал «Барселоне». И ожидаемо это сказалось на игре футболиста.
Каким бы классным клубом для молодёжи ни был «Атлетик», в европейский гранд он не вырастет. Потому что делают акцент на подготовке воспитанников ко взрослому уровню, играют исключительно ими. Это значительно сужает круг возможностей, отрезает топ-исполнителей из других стран.
В прошлом сезоне Нико смотрелся свежо, был лидером басков в атаке – за 31 матч Ла лиги забил пять мячей и отдал 11 голевых. Теперь статистика на порядок скромнее – один гол и три ассиста за 17 игр в чемпионате. Он созрел для новых эмоций и новых вызовов. Самому футболисту стоит подготовиться к тому, что «Барселона» не сможет договориться с басками, и искать другие варианты. Те же «Бавария» и английские гранды – неплохое место для продолжения карьеры. Ещё есть ПСЖ – но это вариант похуже. Просто нужен подходящий клуб.