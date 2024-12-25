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ПСЖ хотел подписать Браима Диаса, полузащитник отказался

вчера, 22:54

Полузащитник «Реала» Браим Диас мог продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщается, парижский клуб хотел подписать испанца летом этого года. Главный тренер парижан Луис Энрике является большим поклонником таланта футболиста.

Однако Диас отклонил предложение ПСЖ, потому что хочет добиться успеха в «Реале».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:13
...Браим, тут палка о двух концах, но есть и третий! Первый, быть
на замене в Реале почётно,но не перспективно! Второй, устраивает уровень вечного чемпиона Франции и усё,это в Парижик, ну а третий,
ждать своего часа или как карта ляжет у Анчелотти ...!
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