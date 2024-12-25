ПСЖ хотел подписать Браима Диаса, полузащитник отказался

Полузащитник «Реала» Браим Диас мог продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщается, парижский клуб хотел подписать испанца летом этого года. Главный тренер парижан Луис Энрике является большим поклонником таланта футболиста.
Однако Диас отклонил предложение ПСЖ, потому что хочет добиться успеха в «Реале».
на замене в Реале почётно,но не перспективно! Второй, устраивает уровень вечного чемпиона Франции и усё,это в Парижик, ну а третий,
ждать своего часа или как карта ляжет у Анчелотти ...!
на замене в Реале почётно,но не перспективно! Второй, устраивает уровень вечного чемпиона Франции и усё,это в Парижик, ну а третий,
ждать своего часа или как карта ляжет у Анчелотти ...!