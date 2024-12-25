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Флик хотел подписать опорника в январе, рассматривая Канте и Горецку

вчера, 21:59

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раздумывал о подписании оборонительного опорника.

Еще до последних неудачных матчей команды тренер давал понять, что в зимнее трансферное окно было бы хорошо подписать игрока такого плана, сильного физически и способного сдерживать игру, особенно в концовке матчей.

Флику нравилась кандидатура Нголо Канте, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», а также Леона Горецки из «Баварии», даже несмотря на то, что он игрок другого профиля.

Одна учитывая, что соглашение с Nike еще не позволило «Барселоне» вернуться к правилу 1 к 1, подписание игроков в январе пока представляется невозможным.

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Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:40
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
...а мы, взбитые на свежайших сливках фаны Реала, постоим в
сторонке, мешать не будем, пущай прессингуют на здоровье...!
Capral
Capral
вчера в 22:19
Ему, никакой, самый качественный опорник не поможет, пока он не пересмотрит свою неоправданную футбольную доктрину. Атаки соперника надо сдерживать правильной расстановкой футболистов на поле и по позициям, с должной подстраховкой, а не бежать безголово в атаку, оставляя незащищонными центр и фланги. И прекратить этот идиотский прессинг, изматывающий, прежде всего Барселону, а не её соперников... Барселона пропускает и проигрывает не в силу отсутствия качественного игрока обороны, а в силу того, что нет грамотного баланса между линиями, а при контрах соперника образуются разрывы в центре...

Признаться, непонятен мне выбор ГТ Флика. Возможно, по ходу чемпионата еще наладит игру, что-то придумает.
Гость
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