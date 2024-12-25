Флик хотел подписать опорника в январе, рассматривая Канте и Горецку

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раздумывал о подписании оборонительного опорника.
Еще до последних неудачных матчей команды тренер давал понять, что в зимнее трансферное окно было бы хорошо подписать игрока такого плана, сильного физически и способного сдерживать игру, особенно в концовке матчей.
Флику нравилась кандидатура Нголо Канте, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», а также Леона Горецки из «Баварии», даже несмотря на то, что он игрок другого профиля.
Одна учитывая, что соглашение с Nike еще не позволило «Барселоне» вернуться к правилу 1 к 1, подписание игроков в январе пока представляется невозможным.
сторонке, мешать не будем, пущай прессингуют на здоровье...!
сторонке, мешать не будем, пущай прессингуют на здоровье...!
Признаться, непонятен мне выбор ГТ Флика. Возможно, по ходу чемпионата еще наладит игру, что-то придумает.
Признаться, непонятен мне выбор ГТ Флика. Возможно, по ходу чемпионата еще наладит игру, что-то придумает.