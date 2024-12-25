Флик хотел подписать опорника в январе, рассматривая Канте и Горецку

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вчера, 21:59

Главный тренер «Барселоны» раздумывал о подписании оборонительного опорника.

Еще до последних неудачных матчей команды тренер давал понять, что в зимнее трансферное окно было бы хорошо подписать игрока такого плана, сильного физически и способного сдерживать игру, особенно в концовке матчей.

Флику нравилась кандидатура , который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», а также из «Баварии», даже несмотря на то, что он игрок другого профиля.

Одна учитывая, что соглашение с Nike еще не позволило «Барселоне» вернуться к правилу 1 к 1, подписание игроков в январе пока представляется невозможным.