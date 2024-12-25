«Барселона» перехватывает у «Реала» трансферную цель. Флику важно усилить оборону команды

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25 декабря 2024, 21:54

Гранды охотятся за чемпионом Германии.

Джонатан Та намеревается покинуть «Байер»

Центральный защитник сборной Германии появился на свет в Гамбурге. Воспитывался в одноименном клубе. Как только заиграл – попал в «Байер». Задержался на десять лет. Но Джонатан Та хочет попробовать силы на ином уровне. Бундеслигу выиграл, но контракт с «Байером» продлевать не намерен. Если молодой плеймейкер Флориан Вирц может подписать новое соглашение, а после этого уйти с большой компенсацией, то Джонатан подобный подарок клубу из Леверкузена делать не намерен.

Его можно понять. Летом будет свободным 29-летним агентом, что упростит поиски новой команды. Имеет право вести переговоры с января, даже подписать предварительный контракт, чтобы потом не отвлекаться на детали. Жена Луиза начнет готовиться к переезду в красивую Барселону, а муж поможет одному из героев года Хаби Алонсо грамотно провести последние матчи за «Байер». Испанец тоже планирует перебраться в Ла Лигу, где защитник и тренер могут оказаться по разные стороны.

«Реал» интересовался Та, но есть сразу несколько проблем. Во-первых, там конкуренция выше, чем в «Барселоне», которую могут покинуть некоторые центральные защитники. Во-вторых, «Реал» точно ведет тайные переговоры с Салиба из «Арсенала» и Ван Дейком из «Ливерпуля». Причем Вирджил будет свободным агентом следующим летом. Голландец старше, чем известные коллеги, это может отпугнуть «Реал». Но в Мадриде понимают, что Ван Дейк заметно влиятельнее, чем Эдер и Алаба.

Но и Джонатан Та вырос за последние годы. Давно выделяется габаритами, но стал грамотнее работать позиционно. Нельзя сказать, что экс-напарник Андрея Лунёва в «Байере» всегда играет на одном высоченном уровне. Но Та достаточно крут, чтобы вместе с Рюдигером выступать в основе сборной Германии. Если Джонатан адаптируется в Испании в следующем сезоне, то эта связка может остаться основной на ЧМ -2026, на котором Нагельсманн попробует исправить ошибки домашнего Евро-2024.

«Барселона» мечтает усилить линию обороны

Последние поражения выбили Флика из колеи. Каталонцы красиво начали сезона с семи побед в чемпионате. Но теперь у них всего один успех в последних семи турах, наступил кризис. Ужасная домашняя серия, много поражений. Не все заслуженные, но в таблице нет строчки, которая отражает нюансы. Обороне «Барселоны» не хватает квалификации. Голкипер Пенья подменяет тер Штегена. Новый основной вратарь сборной Германии – старина Нойер завязал, не откажется от работы вместе со знакомым Та.

Флик будет оценивать прогресс или регресс юного Кубарси. Ведь не стоит переоценивать 17-летних игроков. Юным связкам не показаны большие нагрузки. Всегда можно получить травму, как случается сейчас с Ямалем. Таких ребят надо беречь. Но воспитанник клуба Пау играет постоянно, ведь уругваец Араухо пропустил 22 поединка сезона из-за проблем с сухожильем. Вернулся в начале декабря, и врачи боятся рецидива. Рональд со скамейки наблюдал, как Серлот приносит «Атлетико» гостевую победу.

«Барселона» раздавлена поражение от банды Симеоне. Каталонцам казалось, что в этот раз не допустят ошибок, но всё развернулось иначе. Надо думать о будущем вратарской позиции, но также важно подстраховать себя подписанием защитников класса Кунде. Хотя у француза есть желание играть в центре обороны, Жюль не является идеальным кандидатом на позицию. И на правом фланге тоже выступает здорово. Особенно в атаке. А вот без мяча у него бывали приступы в стиле легенды Дани Алвеса.

Бывший правый латераль отбывает срок в 4.5 года за сексуальное насилие. Печальных страниц в истории «Барселоны» в последнее время достаточно. Одной из футбольных может стать потеря шансов на чемпионство весной. «Реал» и «Атлетико» подарили Флику фору, но немец её быстро растерял. Теперь Ханси включает немецкие связи. Пытаются остановить Та на пути в Мадрид. Также интересуются планами ещё одного будущего свободного агента. Дэвис из «Баварии» является очень интересной целью.

Вот только недавно канадца лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Когда миллионер опускается до такого, то это обычно индикатор серьезных проблем за пределами поля. «Реал» может свернуть с Дэвисом переговоры. А в «Барселоне» постараются объяснить Алехандро Бальде, что воспитаннику надо прибавлять в обороне. Мартинес и Кубарси, Кунде и Бальде виноваты в последних поражениях «Барселоны». Легко пропускали, даже в матчах, где команда в целом контролировала мяч намного чаще.

У каталонцев проблемы с регистрацией новичков

Даже опытному спортивному юристу из Испании сложно посчитать, сколько законов уже нарушили в тамошнем футболе, чтобы разрешить «Барселоне» выжить в последние годы. Тяжело найти аналогичный пример. Ради каталонцев переписывали законы, чтобы влезли в лимиты и сумели зарегистрировать новичков. В Ла Лиге так нагло поступают, поскольку боятся оттока сильных игроков. Тебас – глава испанского клубного футбола, прекрасно знает о рейтингах последних Эль Класико.

Времена, когда матч был главным событием клубного сезона, в далеком прошлом. «Барселона» выживает, ставя на молодых футболистов. «Реал» набрал звезд и выигрывал пять трофеев за год, но у них есть проблемы с позиционированием. Беллингем, Мбаппе и Винисиус не вызывают восторгов, у каждого есть проблемы с обаянием. Ла Лиге важно думать об успехе Эль Класико. Также надо убедить испанцев допустить проведения матчей чемпионата в США , чтобы заработать больше денег.

Испанский футбол нуждается в сильных грандах. Ла Лиге делает шаги навстречу президенту Лапорте. Но Жуан не справляется. Через неделю надо придумать, как зарегистрировать Ольмо. «Барселона» сумела летом включить новичка в заявку, отдав Гюндогана в «Манчестер Сити» и переписав зарплату травмированного защитника Кристенсена на Ольмо. Влезли в лимит, выдумали лазейку в правилах, ведь не хотят ограничивать «Барселону» в развитии. Но проблемы лишь накапливаются.

Лапорта пытается продать места в особых ложах на «Кам Ноу» на много лет вперед, чтобы Ольмо остался в заявке. Также в Барселоне не верят, что клуб не покинет хавбек Де Йонг. Френки не в основе и получает слишком много денег, чтобы за него держались. Араухо и Кристенсен тоже задумаются о будущем в составе Флика. Немец вполне может довериться своим людям, вроде Джонатана Та, с которым получится пообщаться на немецком языке, как с и нападающим Левандовски.