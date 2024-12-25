«Реал» не заинтересован в подписании ван Дейка

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вчера, 22:34

Защитник «Ливерпуля» не перейдёт в «Реал».

Несмотря на слухи в СМИ , мадридский клуб не заинтересован в подписании голландца.

Ожидается, что ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до лета 2028 года.