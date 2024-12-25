«Реал» не заинтересован в подписании ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не перейдёт в «Реал».
Несмотря на слухи в СМИ, мадридский клуб не заинтересован в подписании голландца.
Ожидается, что ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до лета 2028 года.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не перейдёт в «Реал».
Несмотря на слухи в СМИ, мадридский клуб не заинтересован в подписании голландца.
Ожидается, что ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до лета 2028 года.
ван Дейк Ливеру сейчас просто необходим и по возрасту,по опыту
и для победы в АПЛ,не побоюсь этого слова! Вообщем,как сложится,
хотя точно знаю, что Он фанат Барсы,после Ливера!
ван Дейк Ливеру сейчас просто необходим и по возрасту,по опыту
и для победы в АПЛ,не побоюсь этого слова! Вообщем,как сложится,
хотя точно знаю, что Он фанат Барсы,после Ливера!