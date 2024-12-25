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«Реал» не заинтересован в подписании ван Дейка

вчера, 22:34

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не перейдёт в «Реал».

Несмотря на слухи в СМИ, мадридский клуб не заинтересован в подписании голландца.

Ожидается, что ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до лета 2028 года.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:02
Возвраст не тот
shur
shur
вчера в 22:52
...мы с Джудом вообще то Саню Трента ждём с нетерпением, а
ван Дейк Ливеру сейчас просто необходим и по возрасту,по опыту
и для победы в АПЛ,не побоюсь этого слова! Вообщем,как сложится,
хотя точно знаю, что Он фанат Барсы,после Ливера!
m3y8kfg3zsf5
m3y8kfg3zsf5
вчера в 22:35
староват пацан
Гость
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