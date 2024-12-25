«Барселона» изучает варианты усиления на позицию нападающего.
Как неоднократно сообщалось, в каталонском клубе верят в Роберта Левандовски, однако работа по поиску будущего преемника поляка уже ведётся.
В настоящий момент спортивный директор «Барселоны» рассматривает кандидатуры Дарвина Нуньеса («Ливерпуль»), Виктора Дьёкереша («Спортинг» Лиссабон) и Виктора Осимхена («Наполи», в аренде в «Галатасарае»).
молодой,но тёртый нападающий, так быстрее,веселее,продуктивние!
молодой,но тёртый нападающий, так быстрее,веселее,продуктивние!