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вчера, 22:37

«Барселона» изучает варианты усиления на позицию нападающего.

Как неоднократно сообщалось, в каталонском клубе верят в , однако работа по поиску будущего преемника поляка уже ведётся.

В настоящий момент спортивный директор «Барселоны» рассматривает кандидатуры («Ливерпуль»), («Спортинг» Лиссабон) и («Наполи», в аренде в «Галатасарае»).