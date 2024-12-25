Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» изучает варианты усиления на позицию нападающего

вчера, 22:37

«Барселона» изучает варианты усиления на позицию нападающего.

Как неоднократно сообщалось, в каталонском клубе верят в Роберта Левандовски, однако работа по поиску будущего преемника поляка уже ведётся.

В настоящий момент спортивный директор «Барселоны» рассматривает кандидатуры Дарвина Нуньеса («Ливерпуль»), Виктора Дьёкереша («Спортинг» Лиссабон) и Виктора Осимхена («Наполи», в аренде в «Галатасарае»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» не заинтересован в подписании ван Дейка
Вчера, 22:34
СлухиНиколас Уильямс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
Флик хотел подписать опорника в январе, рассматривая Канте и Горецку
Вчера, 21:59
«Барселона» перехватывает у «Реала» трансферную цель. Флику важно усилить оборону команды
Вчера, 21:54Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадка
СлухиФеликс может вернуться в «Бенфику»
Вчера, 21:40
«Барселона» интересуется 6 футболистами, которые станут свободными агентами
Вчера, 21:14
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:03
Где деньги, Зин на такие покупки?))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:59
Барселона серьезно хочет усилиться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:47
Только - только написАл, что команде нужен форвард и вот тебе на, в подтверждение моих слов...
shur
shur
вчера в 22:44
...с Ямалем, в перспективе, конечно должен работать более менее
молодой,но тёртый нападающий, так быстрее,веселее,продуктивние!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 