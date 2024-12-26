«Пари НН» планирует обсудить новый контракт со своим капитаном

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сегодня, 15:03

«Пари НН» в ближайшее время обсудит вопрос продления контракта с защитником . Об этом сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Переговоры с Гоцуком? У клуба есть такое желание. Думаю, на зимних сборах обсудим этот вопрос с футболистом. Сейчас все ребята в отпусках, нет смысла дергать их.

Напомним, Гоцук перешёл в «Пари НН» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний центральный защитник сыграл 19 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 2 карточки (жёлтую и красную).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» ведёт переговоры о продлении контрактов с рядом игроков.