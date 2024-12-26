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«Ливерпуль» согласовал продление контракта с ван Дейком

сегодня, 14:34

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк продлит контракт с «Ливерпуль» до лета 2028 года. Клуб и игрок достигли принципиального соглашения. В ближайшее время контракт будет подписан официально.

Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 16 матчей в АПЛ (гол, ассист и жёлтая карточка) и 6 матчей в Лиге чемпионов (гол и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ливерпуля» в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, «Ливерпуль» ведёт переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о продлении контракта.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:20
Даёт надежду на то, что медобследование ноги было настолько хорошим, что сочли возможным и разумным продлить контракт...
shur
shur
сегодня в 14:47
...ну,за крепкие ряды Ливера! Чего не скажешь про МЮ! Наливаем!!!
Гость
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