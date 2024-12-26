«Ливерпуль» ведёт переговоры с Салахом о продлении контракта

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сегодня, 09:38

«Ливерпуль» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим сборной Египта . Речь идёт о соглашении до лета 2027 года с возможностью продления на сезон.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний правый вингер сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Goal считает египтянина главным претендентом на «Золотой мяч» 2025 года.