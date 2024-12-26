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«Ливерпуль» ведёт переговоры с Салахом о продлении контракта

сегодня, 09:38

«Ливерпуль» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом. Речь идёт о соглашении до лета 2027 года с возможностью продления на сезон.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний правый вингер сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Goal считает египтянина главным претендентом на «Золотой мяч» 2025 года.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:59
Продлевать и точка!
YNWA
YNWA
сегодня в 10:56
Салах надо продлять!
shur
shur
сегодня в 10:42
...я вчера его захвалил,подтверждаю...!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:38
Думаю что договорятся.... игру не только не портит, но и делает результат.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:03
Я думаю Салах главный кандидат для получения ЗМ в этом сезоне, Ливерпуль очень хорошо смотрится, могут выиграть и Апл, и Лч, главное на Реал не попасть, на данный момент какой бы сильный не был Ливерпуль, и каким бы слабым не был Реал, сливочные короли этого турнира, и в ЛЧ это совсем другая команда. Поражение от Реала очень сильно перевесит шансы в пользу игрока Мадрида. Хотя у них терки с Фифа, Уефа, Франс футбол, могут и не дать им (если конечно явного перевеса не будет) последнее вручение этому показатель.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:53
Надо продлевать,пока не сманили в другой клуб !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:47, ред.
Очень даже правильное решение руководства клуба . Если даже захочет уйти к Саудитам , то хоть и клуб заработает деньги 💰 💰 💰.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:41
Надо продлять !Мо точно еще 2 года на уровне проведет
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