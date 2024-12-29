В «Барселоне» недовольны игнорированием продления контракта де Йонгом

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вчера, 10:37

В руководстве «Барселоны» недовольны игнорированием продления контракта нидерландским полузащитником , а также раздражены качеством его игры.

По информации источника, клуб не хочет видеть футболиста в своих рядах после неоднозначной ситуации с продлением соглашения.

Отмечается, что «Барселона» сделает всё возможное, чтобы продать де Йонга хотя бы за низкую стоимость летом 2025 года.

Кроме того, у де Йонга самая высокая зарплата в клубе. Этот фактор мешает клубу регистрировать футболистов и совершать даже мелкие сделки на трансферном рынке.