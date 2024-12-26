«Пари НН» сам инициировал расследование договорных матчей молодёжки

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил источнику, что клуб сам стал инициатором расследования договорных матчей, связанных с молодёжной командой.

26 декабря Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) пожизненно запретил бывшему полузащитнику молодёжной команды нижегородцев Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях.

История действительно имела место быть. Мы сами заявили об этом инциденте. А передали нам информацию родители некоторых игроков, которых пытались завербовать. Мы сразу же обратились в правоохранительные органы и соответственно в структуру РФС , сами давали всю исчерпывающую информацию со стороны клуба, то, что мы знаем: в том числе переписки, которые переслали родители. Поэтому мы были максимально заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию как можно быстрее и качественнее преодолеть.

Люди, которые это всё затеяли, они сразу были удалены из команды, выведены из состава клуба. Я знаю, что и другие клубы в этой истории были задействованы и так же поступили. Конечно, они пытались найти своё применение в других клубах. Но мы этой информацией с нашими коллегами по цеху тоже поделились, поэтому это у них не получилось. Я думаю, что этой заразе, этому злу нужно всячески противостоять. Так как это дискредитирует репутацию клуба и подводит тех парней, которые стоят с тобой плечом к плечу, борются за победу, за чистый спорт, но становятся потерпевшими.

Но, к сожалению, это данность нашего времени. С ребятами, которые не были задействованы, был проведён профилактический разговор. Надеюсь, что таких вещей больше не повторится.

Связана ли с этим процессом история со словами губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про взрослый футбол? Нет, это разные истории совершенно. У нас всё случилось достаточно давно, ещё до прихода губернатора Самарской области к нынешнему руководящему посту. Повторю, мы сразу среагировали, как только обнаружили информацию.

Является ли это какой‑то организованной структурой, которая работает и в других клубах? Вероятно. Может быть, в Москве таких соблазнов меньше, а здесь, в провинции, дети больше автономии чувствуют, чем в столице. Там контроля больше. Тем не менее, мы данный факт обнаружили, зафиксировали и сделали эту информацию максимально прозрачной и публичной, чтобы другим неповадно было.