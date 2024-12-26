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Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы

вчера, 23:52

Нападающий «Уотфорда» Квадво Баа получил удаление в матче Чемпионшипа с «Портсмутом».

Хозяева поля одержали волевую победу, вырвав её на 90+5-й минуте усилиями полузащитника Рокко Ваты. После этого форвард подбежал к болельщикам гостей и начал их заводить. Затем он изобразил L-образную фигуру на лбу и станцевал перед игроками «помпи», некоторые из которых от досады бросились на него.

После Баа убежал от места инцидента, но арбитр впоследствии показал ему жёлтую карточку, которая стала для него второй в игре. Главный тренер «шершней» Том Клеверли по окончании встречи не стал защищать своего футболиста, признав, что тот заслужил удаление:

Мы должны признать, что он это заслужил. Мы хотим побеждать со смирением и достоинством.

Я хочу, чтобы все мои игроки играли на самом высоком уровне, на который они способны. С этим приходит давление, на тебя смотрят, и люди пытаются тебя поддеть. На это он и реагировал.

Нельзя реагировать на такое, будучи профессиональным футболистом высокого уровня. Тебя будут оскорблять, и ты просто не сможешь на это реагировать. Такова природа зверя.

Он извлечёт из этого урок, к сожалению, нам будет не хватать его в воскресенье.

Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Вот интересно ему потом "не вломили"? )
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:55
Обезьяна одним словом!
Гость
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