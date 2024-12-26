Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы

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вчера, 23:52

Нападающий «Уотфорда» получил удаление в матче Чемпионшипа с «Портсмутом».

Хозяева поля одержали волевую победу, вырвав её на 90+5-й минуте усилиями полузащитника . После этого форвард подбежал к болельщикам гостей и начал их заводить. Затем он изобразил L-образную фигуру на лбу и станцевал перед игроками «помпи», некоторые из которых от досады бросились на него.

После Баа убежал от места инцидента, но арбитр впоследствии показал ему жёлтую карточку, которая стала для него второй в игре. Главный тренер «шершней» по окончании встречи не стал защищать своего футболиста, признав, что тот заслужил удаление: