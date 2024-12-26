Аморим отвернулся от Бруну Фернандеша после его удаления

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был удалён в начале второго тайма матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:2).
Когда португальский хавбек покидал поле, наставник МЮ Рубен Аморим отвернулся от него, будто не замечая присутствия своего подопечного.
Он просто своими действиями слил Аморима, учитывая ещё крупное поражение от Вишенок. Пора и от соотечественника избавляться, эмоционально не уравновешенный. А так МЮ играл в принципе не плохо, лучше чем при Эрике,хоть какая та движуха пошла. Рубен сам виноват,что решил на своей карьере поставить крест. Лучше бы пошёл в другой клуб или остался в Лиссабоне.
Он просто своими действиями слил Аморима, учитывая ещё крупное поражение от Вишенок. Пора и от соотечественника избавляться, эмоционально не уравновешенный. А так МЮ играл в принципе не плохо, лучше чем при Эрике,хоть какая та движуха пошла. Рубен сам виноват,что решил на своей карьере поставить крест. Лучше бы пошёл в другой клуб или остался в Лиссабоне.