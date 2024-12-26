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Аморим отвернулся от Бруну Фернандеша после его удаления

вчера, 22:33
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был удалён в начале второго тайма матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:2).

Когда португальский хавбек покидал поле, наставник МЮ Рубен Аморим отвернулся от него, будто не замечая присутствия своего подопечного.

Аморим отвернулся от Бруну Фернандеша после его удаления

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:25
Фернандеш ещё и след матч с Ньюкаслом пропустит 👏 ....
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:20
Бруну надо продавать. На него возлагают надежды, а он со своими ненужными эмоциями и удалениями
u6r2raa59vqy
u6r2raa59vqy
вчера в 23:03
Вот это прям наказал, обиду затаил))))
4rgecg9svf82
4rgecg9svf82
вчера в 22:58
дело не в тренерах, там пол состава надо на выход
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:52
Первое предупреждение было полностью идиотским,даже можно сказать на ровном месте - талантище. Но а вторая чисто жёлтая,хотя как он выставил шипы в голень - могла и на красную тянуть. Если честно,то на лице Бруну написано - мерзкий тип.
Он просто своими действиями слил Аморима, учитывая ещё крупное поражение от Вишенок. Пора и от соотечественника избавляться, эмоционально не уравновешенный. А так МЮ играл в принципе не плохо, лучше чем при Эрике,хоть какая та движуха пошла. Рубен сам виноват,что решил на своей карьере поставить крест. Лучше бы пошёл в другой клуб или остался в Лиссабоне.
shur
shur
вчера в 22:48
...а щас в раздевалке пивасик португальский за дружбу 20вают!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:47
Тен Хага выгнали, есть такое ощущение,что Аморим сам выплатит неустойку.
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