Слова капитана «Монпелье» о последнем месте вызвали резонанс

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сегодня, 19:59

«Монпелье» потерпел на выезде поражение от «Ле Пю» из четвёртого дивизиона со счётом 0:4 в матче Кубка Франции.

Во время игры полузащитника гостей спросили, не больно ли ему идти на последнем месте в чемпионате, на что тот ответил:

Когда вы зарабатываете 210 000 евро в месяц, нет.

Эти слова вызвали волну критики, после чего клуб выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что заявления капитана не отражают ценности клуба.

Сам футболист также извинился за свой комментарий.