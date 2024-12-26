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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Кубок 2024/2025

Слова капитана «Монпелье» о последнем месте вызвали резонанс

сегодня, 19:59
Ле ПюЛоготип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)4 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Монпелье» потерпел на выезде поражение от «Ле Пю» из четвёртого дивизиона со счётом 0:4 в матче Кубка Франции.

Во время игры полузащитника гостей Теджи Саванье спросили, не больно ли ему идти на последнем месте в чемпионате, на что тот ответил:

Когда вы зарабатываете 210 000 евро в месяц, нет.

Эти слова вызвали волну критики, после чего клуб выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что заявления капитана не отражают ценности клуба.

Сам футболист также извинился за свой комментарий.

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Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 20:47
а он разве неправду сказал? все ведь так и есть ..зачем играть если можно ...получать деньги вне зависимости от результатов игр команды.
a-league
a-league
сегодня в 20:00
Зачётно полыхает ))
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