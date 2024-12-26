Слова капитана «Монпелье» о последнем месте вызвали резонанс

«Монпелье» потерпел на выезде поражение от «Ле Пю» из четвёртого дивизиона со счётом 0:4 в матче Кубка Франции.
Во время игры полузащитника гостей Теджи Саванье спросили, не больно ли ему идти на последнем месте в чемпионате, на что тот ответил:
Когда вы зарабатываете 210 000 евро в месяц, нет.
Эти слова вызвали волну критики, после чего клуб выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что заявления капитана не отражают ценности клуба.
Сам футболист также извинился за свой комментарий.