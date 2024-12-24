В МЮ отклонили предложение Бруну оплатить расходы персонала

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сегодня, 18:53

Перед финалом Кубка Англии прошлого сезона против «Манчестер Сити» (2:1) руководство «Манчестер Юнайтед» отменило для своих сотрудников традиционные льготы, включающие бесплатный проезд, питание и проживание.

Сотрудникам пришлось самостоятельно оплачивать поездку на автобусе до стадиона «Уэмбли» — 20 фунтов стерлингов за билет, при этом клуб не предоставил никаких дополнительных услуг, кроме самого билета на матч.

По информации источника, полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» был настолько «ошеломлен» заявлением руководства клуба, что обратился к нему с предложением взять на себя все дополнительные расходы, связанные с сотрудниками. Однако его предложение было отклонено.