Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи»

Защитник «Локомотива» подтвердил, что им интересуется испанская «Севилья».

Скажу так, что от российских клубов не было никакой конкретики. Это были просто слухи, какие‑то моменты из СМИ . Действительно, интерес со стороны «Севильи» есть.

Я правда надеюсь, что в это трансферное окно они придут еще раз с более выгодным предложением, которое устроит «Локомотив», потому что когда ты слышишь и понимаешь, что клуб из Ла Лиги так близко и есть возможность попробовать свои силы… Не факт, что я там заиграю, что у меня получится.

Хочу, чтобы в тот момент, когда моя карьера закончится, я просто сел и сказал себе: «Я сделал все, что было в моих силах». «Севилья» не является для меня панацеей, не говорю: «Отправьте меня в „Севилью“, все будет хорошо».