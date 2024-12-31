Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что им интересуется испанская «Севилья».
Скажу так, что от российских клубов не было никакой конкретики. Это были просто слухи, какие‑то моменты из СМИ. Действительно, интерес со стороны «Севильи» есть.
Я правда надеюсь, что в это трансферное окно они придут еще раз с более выгодным предложением, которое устроит «Локомотив», потому что когда ты слышишь и понимаешь, что клуб из Ла Лиги так близко и есть возможность попробовать свои силы… Не факт, что я там заиграю, что у меня получится.
Хочу, чтобы в тот момент, когда моя карьера закончится, я просто сел и сказал себе: «Я сделал все, что было в моих силах». «Севилья» не является для меня панацеей, не говорю: «Отправьте меня в „Севилью“, все будет хорошо».
Кто мог представить, что два года назад Матвей Сафонов будет играть в ПСЖ, отбивать два пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции и праздновать вместе с Хакими, Луисом Энрике и остальными. Нет никаких границ, а все барьеры лишь в нашей голове.