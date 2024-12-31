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Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи»

вчера, 21:38

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что им интересуется испанская «Севилья».

Скажу так, что от российских клубов не было никакой конкретики. Это были просто слухи, какие‑то моменты из СМИ. Действительно, интерес со стороны «Севильи» есть.

Я правда надеюсь, что в это трансферное окно они придут еще раз с более выгодным предложением, которое устроит «Локомотив», потому что когда ты слышишь и понимаешь, что клуб из Ла Лиги так близко и есть возможность попробовать свои силы… Не факт, что я там заиграю, что у меня получится.

Хочу, чтобы в тот момент, когда моя карьера закончится, я просто сел и сказал себе: «Я сделал все, что было в моих силах». «Севилья» не является для меня панацеей, не говорю: «Отправьте меня в „Севилью“, все будет хорошо».

Кто мог представить, что два года назад Матвей Сафонов будет играть в ПСЖ, отбивать два пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции и праздновать вместе с Хакими, Луисом Энрике и остальными. Нет никаких границ, а все барьеры лишь в нашей голове.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:29
Сибиряки тоже скучают...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:33
Завистливый армянский мальчик рассказал басню под Новый Год....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:26
Господа - товарищи!
Всех с наступившим Новым Годом!

Что то новостей свеженьких нет....
Дальневосточники заскучали!))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:20
Сегодня обнаружил, что причислен к группе Игоря Численко... Кстати, у него 4 января День рождения.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:42
Думаю не дадут! По контракту остается 1,5 года ! А цена его всего 6!
STVA 1
STVA 1 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 03:40
С Новым годом и всего хорошего!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 02:37
"Обещать - не значит жениться"...так что...с новым годом, друзья!
Alex_67
Alex_67 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:14
У меня уже утро - я просто живу гораздо восточнее Москвы.... Так почему бы мне и не порассуждать о карьере Тикнизяна? С Новым годом!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:17
Пора очки зарабатывать! С Новым годом!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:14
Не думаю что есть конкретный интерес
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Да ладно??? В 00:11 такие комментарии?)))) зачем?))))
Просто зашёл сюда по приколу, думаю кто же тут обсуждает переход Тикнизяня))))
С новым годом)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:11
От того, что Тикнизян рассказывает об интересе Севильи, его уровень, как игрока, выше не становится. Судя по его довольно скромному рассказу, испанский клуб не видит его в основном составе, а хочет взять Наира дёшево и для очень глубокой ротации. Ну что же, пусть попробует, если ещё Локомотив согласится отдать его почти даром...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:26
протон, чем Вам плохи остальные победители?
протон
протон
вчера в 23:03
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:24
    Всю здешнюю братию, Админов, Модераторов, Редакторов....
    С наступающим Новым 2025 Годом!
    Счастья, здоровья, мирного неба, исполнения желаний!
    И.... Удачи!
    Чин-чин!!!
    протон
    протон
    вчера в 21:48
    Надо отдавать , если Севилья даёт не меньше 5-7
    Гость
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