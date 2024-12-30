В «Ростове» опровергли, что клуб обсуждает с «Краснодаром» переход Осипенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника Максима Осипенко.
Сегодня СМИ сообщили о диалоге клубов. Называлась и сумма, которую лидер чемпионата готов предложить за игрока сборной России, — до € 5 млн.
Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности.
Не соглашусь. Байрамян это второй Кади, агрессивный и спорящий с судьями, нередко идет в месть после фола на нем, еще чаще заводится и перестает себя контролировать. Он хороший игрок в Ростове и там он на своем месте. Быкам он не нужен. Я бы из всего состава Ростова хотел бы видеть в Краснодаре только троих: Роналдо и Мохеби за прекрасный дриблинг, они бы освежили фланги. И если у Быков уйдет центральный защитник Тормена, я бы хотел видеть на этой позиции Сако. Его дебют в РПЛ для меня был открытием, он и в защите хорош, и в опорной зоне подчищает за партнерами по команде. Остальные для Краснодара были бы обузой.
P.S. Голенков конечно тоже топ и один из тянущих весь Ростов на себе, но его уже куда только не засватали. В Москву скорее всего поедет
P.P.S. С учетом слухов об уходе Тормены, а также недавней новости, что Ростов отозвал одного защитника из аренды, скорее всего переговоры по Осипенко действительно идут. 5 млн за него это хорошие деньги для Ростова, но два момента: Осипенко абсолютно не подходит Быкам, это раз. И два - Ростов без Осипенко будет бороться за выживание, а сам Осипенко не будет лидером в Краснодаре, он там растворится. Я лично против этого трансфера. Ни выгоды для Быков, а для Ростова минус лидер команды.
Не соглашусь. Байрамян это второй Кади, агрессивный и спорящий с судьями, нередко идет в месть после фола на нем, еще чаще заводится и перестает себя контролировать. Он хороший игрок в Ростове и там он на своем месте. Быкам он не нужен. Я бы из всего состава Ростова хотел бы видеть в Краснодаре только троих: Роналдо и Мохеби за прекрасный дриблинг, они бы освежили фланги. И если у Быков уйдет центральный защитник Тормена, я бы хотел видеть на этой позиции Сако. Его дебют в РПЛ для меня был открытием, он и в защите хорош, и в опорной зоне подчищает за партнерами по команде. Остальные для Краснодара были бы обузой.
P.S. Голенков конечно тоже топ и один из тянущих весь Ростов на себе, но его уже куда только не засватали. В Москву скорее всего поедет
P.P.S. С учетом слухов об уходе Тормены, а также недавней новости, что Ростов отозвал одного защитника из аренды, скорее всего переговоры по Осипенко действительно идут. 5 млн за него это хорошие деньги для Ростова, но два момента: Осипенко абсолютно не подходит Быкам, это раз. И два - Ростов без Осипенко будет бороться за выживание, а сам Осипенко не будет лидером в Краснодаре, он там растворится. Я лично против этого трансфера. Ни выгоды для Быков, а для Ростова минус лидер команды.