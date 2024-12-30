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В «Ростове» опровергли, что клуб обсуждает с «Краснодаром» переход Осипенко

вчера, 21:57

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника Максима Осипенко.

Сегодня СМИ сообщили о диалоге клубов. Называлась и сумма, которую лидер чемпионата готов предложить за игрока сборной России, — до € 5 млн.

Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:46, ред.
Приветствую и с наступающим.

Не соглашусь. Байрамян это второй Кади, агрессивный и спорящий с судьями, нередко идет в месть после фола на нем, еще чаще заводится и перестает себя контролировать. Он хороший игрок в Ростове и там он на своем месте. Быкам он не нужен. Я бы из всего состава Ростова хотел бы видеть в Краснодаре только троих: Роналдо и Мохеби за прекрасный дриблинг, они бы освежили фланги. И если у Быков уйдет центральный защитник Тормена, я бы хотел видеть на этой позиции Сако. Его дебют в РПЛ для меня был открытием, он и в защите хорош, и в опорной зоне подчищает за партнерами по команде. Остальные для Краснодара были бы обузой.

P.S. Голенков конечно тоже топ и один из тянущих весь Ростов на себе, но его уже куда только не засватали. В Москву скорее всего поедет

P.P.S. С учетом слухов об уходе Тормены, а также недавней новости, что Ростов отозвал одного защитника из аренды, скорее всего переговоры по Осипенко действительно идут. 5 млн за него это хорошие деньги для Ростова, но два момента: Осипенко абсолютно не подходит Быкам, это раз. И два - Ростов без Осипенко будет бороться за выживание, а сам Осипенко не будет лидером в Краснодаре, он там растворится. Я лично против этого трансфера. Ни выгоды для Быков, а для Ростова минус лидер команды.
Capral
Capral
вчера в 22:14
На мой субъективный взгляд, в Ростове, никто, кроме Байрамяна Краснодару не подходит. У Ростова свой стиль и футболисты подобраны под игровую модель Карпина, которая, на все 1000% отличается от футбольной идеологии быков и в частности Мусаева. Могу предположить, что в случае отъезда Сперцяна, его, с успехом мог бы заменить Байрамян... Но другие футболисты Ростова из нынешнего состава- ни по стилю, ни по духу игры Краснодару не подходят. Живой пример, Козлов- силовой игрок, мало мыслящий на поле, до сих пор, толком не вписался в краснодарский ансамбль. Осипенко- неплохой, читающий защитник, неплох в отборе, но он не для Краснодара, и хорошо, что им не интересуются.
Гость
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