В «Ростове» опровергли, что клуб обсуждает с «Краснодаром» переход Осипенко

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вчера, 21:57

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника .

Сегодня СМИ сообщили о диалоге клубов. Называлась и сумма, которую лидер чемпионата готов предложить за игрока сборной России, — до € 5 млн.