ПСЖ предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю

1735797240

сегодня, 08:54

По информации французского журналиста Ромена Коллет-Година, ПСЖ хочет подписать вингера «Ливерпуля» летом.

32-летнему Салаху предлагают контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

«Ливерпуль», в свою очередь, готов продлить с Салахом контракт на 2 сезона с зарплатой 400 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение египтянина истекает летом.