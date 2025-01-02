ПСЖ предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю

По информации французского журналиста Ромена Коллет-Година, ПСЖ хочет подписать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха летом.
32-летнему Салаху предлагают контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.
«Ливерпуль», в свою очередь, готов продлить с Салахом контракт на 2 сезона с зарплатой 400 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение египтянина истекает летом.
Сиюминутная выгода может обернуться гораздо большими дальнейшими потерями. Здесь смысла думать даже нет, ПСЖ рассматривать не стоит.
Сиюминутная выгода может обернуться гораздо большими дальнейшими потерями. Здесь смысла думать даже нет, ПСЖ рассматривать не стоит.