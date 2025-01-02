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ПСЖ предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю

сегодня, 08:54

По информации французского журналиста Ромена Коллет-Година, ПСЖ хочет подписать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха летом.

32-летнему Салаху предлагают контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

«Ливерпуль», в свою очередь, готов продлить с Салахом контракт на 2 сезона с зарплатой 400 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение египтянина истекает летом.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:16
Там Мо сам разберется, верю что он лоялен
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 14:27
На месте Салаха я бы подумал над предложением ПСЖ. В Англии всё выиграл, по сути больших целей не осталось. Может, на горизонте какие-то рекорды маячат, если ему это важно. В ПСЖ можно выиграть трофеи, поправить статистику. Из минусов - неадекватные фанаты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:24
В конце сезона Фараону стоило бы над такими вещами думать, но не сегодня. По результатам чемпа и ЛЧ - кампании можно будет размышлять уже предметно. Хотя летом те же арабы предложат на порядок больше того же ПСЖ.
a-league
a-league
сегодня в 10:21, ред.
Салаху можно будет за дровами в лес не ходить, а топить печку ассигнациями
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:34
Зачем Салаху Париж?? )))лучшие лиги это АПЛ и ЛаЛига. А золотые мячи забираю настоящие мужчины из этих лиг))))вот так то
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:34
Думаю Салах не прельстится деньгами
qbemfqpx236b
qbemfqpx236b
сегодня в 09:24
Лучше уж к арабью поехать
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:17
Конечно, потеря почти 16-ти миллионов за три года существенная сумма, но в таком Ливерпуле играть посолиднее, чем в хаотичном ПСЖ. Здесь любят болельщики, ценит руководство. Да и рекорды в АПЛ переписать можно. А потом уже ехать зарабатывать на Восток или США.
Сиюминутная выгода может обернуться гораздо большими дальнейшими потерями. Здесь смысла думать даже нет, ПСЖ рассматривать не стоит.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:12
Думаю к своим пойдёт!
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