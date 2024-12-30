Нападающий «Ювентуса» Влахович интересен ПСЖ

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вчера, 23:02

Нападающий «Ювентуса» считается потенциальной трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Приоритетная задача парижан в январе – расставание с высокооплачиваемыми игроками, не входящими в планы главного тренера Луиса Энрике. К таковым относятся защитник и форвард .

В случае ухода этих исполнителей на их место могут быть подписаны другие, более подходящие для футбола Энрике.