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Нападающий «Ювентуса» Влахович интересен ПСЖ

вчера, 23:02

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович считается потенциальной трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Приоритетная задача парижан в январе – расставание с высокооплачиваемыми игроками, не входящими в планы главного тренера Луиса Энрике. К таковым относятся защитник Милан Шкриньяр и форвард Рандаль Коло Муани.

В случае ухода этих исполнителей на их место могут быть подписаны другие, более подходящие для футбола Энрике.

Один из вариантов – Душан Влахович из «Ювентуса», которого Луиш Кампуш уже хотел видеть в ПСЖ в прошлом.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:28
Если только будет хороший контракт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Не думаю что он перейдёт в ПСЖ.
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