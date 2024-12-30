Нападающий «Ювентуса» Влахович интересен ПСЖ

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович считается потенциальной трансферной целью «Пари Сен-Жермен».
Приоритетная задача парижан в январе – расставание с высокооплачиваемыми игроками, не входящими в планы главного тренера Луиса Энрике. К таковым относятся защитник Милан Шкриньяр и форвард Рандаль Коло Муани.
В случае ухода этих исполнителей на их место могут быть подписаны другие, более подходящие для футбола Энрике.
Один из вариантов – Душан Влахович из «Ювентуса», которого Луиш Кампуш уже хотел видеть в ПСЖ в прошлом.