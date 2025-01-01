Рэшфорд нанял новых агентов, чтобы поскорее покинуть «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 11:55

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не собирается задерживаться в своем нынешнем клубе.

Форвард попросил своего брата Дуэйна Мейнарда помочь с поиском новой команды, также футболист обратился к услугам спортивного агентства Stellar.

Владельцы «Юнайтед» открыты к продаже нападающего, так как рассчитывают получить прибыль, которую они смогут использовать для новых приобретений.