Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается задерживаться в своем нынешнем клубе.
Форвард попросил своего брата Дуэйна Мейнарда помочь с поиском новой команды, также футболист обратился к услугам спортивного агентства Stellar.
Владельцы «Юнайтед» открыты к продаже нападающего, так как рассчитывают получить прибыль, которую они смогут использовать для новых приобретений.
взять и отправить в отставку всех, кто отвечал за скаутинг левых игроков как Антони.
за подписание огромных контрактов,
за убогую тренировочную инфраструктуру и атмосферу в клубе.
и выбросить из команды всех гнилых яблок.
Рэшфорд первый.
взять и отправить в отставку всех, кто отвечал за скаутинг левых игроков как Антони.
за подписание огромных контрактов,
за убогую тренировочную инфраструктуру и атмосферу в клубе.
и выбросить из команды всех гнилых яблок.
Рэшфорд первый.