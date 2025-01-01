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Рэшфорд нанял новых агентов, чтобы поскорее покинуть «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:55

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается задерживаться в своем нынешнем клубе.

Форвард попросил своего брата Дуэйна Мейнарда помочь с поиском новой команды, также футболист обратился к услугам спортивного агентства Stellar.

Владельцы «Юнайтед» открыты к продаже нападающего, так как рассчитывают получить прибыль, которую они смогут использовать для новых приобретений.

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Все комментарии
Zola
Zola
вчера в 20:15
А кому Рэшфорд нужен?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:08
Пусть валит. Бесполезное бревно.
2wnrqhpswh5v
2wnrqhpswh5v
вчера в 16:06, ред.
Передержали его в клубе, в цене точно потеряли, раньше надо было прощаться
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:08
цена как у Салаха, игра - на лавке. Может Зенит усилить?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:06
Так вроде бы дали под зад тому,кто подписал Антони.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:22
в МЮ нужно делать чистки с самого верха.
взять и отправить в отставку всех, кто отвечал за скаутинг левых игроков как Антони.
за подписание огромных контрактов,
за убогую тренировочную инфраструктуру и атмосферу в клубе.
и выбросить из команды всех гнилых яблок.
Рэшфорд первый.
9gkdd99c3ju9
9gkdd99c3ju9
вчера в 14:21
Похоже придется пойти на понижение зарплаты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:04
Рэшфорд не нужен Манчестер Юнайтед, это очевидно... Как очевидно и то, что дёшево его никто не продаст. А кто за него может заплатить требуемую сумму в Европе? В Европе таких клубов немного, но они, пока, не проявляют большого интереса. Вкладывать деньги в Рэшфорда рискованно, он уже давно не показывает той игры, которой от него ждут. На такой риск могут отважиться только арабы, но будут ли они это делать. У Маркуса серьёзные проблемы с трудоустройством.
Вещий
Вещий
вчера в 13:02
И агенты офигели от его желаний...:))
shlomo
shlomo
вчера в 12:47, ред.
Всем Добра!!!!!

С Новым 2025 годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... Пусть он будет полон мудрости и ловкости, как у настоящей Змеи. Желаю ВСЕМ змеиного терпения в делах и искусного маневрирования в жизни. Желаю умения ловко и красиво обходить преграды и смело идти к своим целям. Пусть этот год станет для вас временем трансформаций: от старых привычек к новым мечтам, от простоты к ярким свершениям!
shlomo
shlomo
вчера в 12:38
Ну что..... и найдут ему агенты 1 лига Россия....
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:24
Проблемно ему будет найти новую команду! Хреновенькая репутация и большая зарплата это препятствие!
lotsman
lotsman
вчера в 12:05, ред.
С поиском новой команды проблема, никто не проявляет интереса к нему. Уже и владельцы клуба двери открыли, и агентскую контору нанял, и всё впустую.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:02
Пускай ищет, хотя с его запросами это будет трудно...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:59
Не хочет играть В МЮ,надо быстренько продавать.
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