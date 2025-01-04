«Реал» собирается подать апелляцию на удаление Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о намерении оспорить решение арбитра об удалении нападающего Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».
Футболист получил красную карточку на 79-й минуте за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Анчелотти считает, что оба игрока должны были получить по жёлтой карточке.
Мы думали, что это была не красная, а две жёлтые. Сначала было касание Димитриевски, а затем ответ Винисиуса. Я не хочу сказать, что Винисиус попал в ловушку. Мы собираемся подать апелляцию.