«Реал» собирается подать апелляцию на удаление Винисиуса

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сегодня, 09:51

Главный тренер «Реала» сообщил о намерении оспорить решение арбитра об удалении нападающего в матче с «Валенсией».

Футболист получил красную карточку на 79-й минуте за толчок вратаря соперника . Анчелотти считает, что оба игрока должны были получить по жёлтой карточке.