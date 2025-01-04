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«Реал» собирается подать апелляцию на удаление Винисиуса

сегодня, 09:51
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о намерении оспорить решение арбитра об удалении нападающего Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».

Футболист получил красную карточку на 79-й минуте за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Анчелотти считает, что оба игрока должны были получить по жёлтой карточке.

Мы думали, что это была не красная, а две жёлтые. Сначала было касание Димитриевски, а затем ответ Винисиуса. Я не хочу сказать, что Винисиус попал в ловушку. Мы собираемся подать апелляцию.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 12:22
Его агрессию после удаления будут учитывать. Получит приличную дискву.. Он уже всем надоел.. Пересу - в первую очередь.. ☝️
v5gngm8q9cuv
v5gngm8q9cuv
сегодня в 12:15
Показательно наказать надо за агрессию, по полной
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 11:34
Клуб делает, что и положено, но наказания не избежать. Скорее всего, будет золотая середина в виде дисквалификации на 2 матча. 12 точно не дадут.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:45
А что, может быть и получится?
Вещий
Вещий
сегодня в 10:45
Апелляция это конечно хорошо, но как бы еще хуже не было бы.
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