«Барселоне» официально запретили заявить Ольмо и Пау Виктора

1735721266

вчера, 11:47

Испанская Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на решение о запрете на регистрацию футболистов и .

В официальном заявлении говорится:

«Барселона» не представила никакой альтернативы, которая позволила бы зарегистрировать любого игрока в соответствии с правилами экономического контроля Ла Лиги начиная со 2 января.

Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут принимать участие в оставшейся части чемпионата Испании.