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«Барселоне» официально запретили заявить Ольмо и Пау Виктора

вчера, 11:47

Испанская Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на решение о запрете на регистрацию футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

В официальном заявлении говорится:

«Барселона» не представила никакой альтернативы, которая позволила бы зарегистрировать любого игрока в соответствии с правилами экономического контроля Ла Лиги начиная со 2 января.

Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут принимать участие в оставшейся части чемпионата Испании.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 22:43
Я так понимаю на ЛЧ это не распространяется, в этом турнире Ольмо играть может?
5n5582m45k6z
5n5582m45k6z
вчера в 20:46
Жалко Барсу, только начали выгребать из ямы и тут опять. Если он уйдет бесплатно, то это импичмент в сторону Лапорты.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:31
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 20:10
    Палки в колеса!
    Garibaldi
    Garibaldi ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Не... было тупые трансферы делать, ввиде Коутиньо, Дембеле, Артура и ещё куча дорогих бездарных игрочишек.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:50
    Мну правильно понимает ситуацию - за этими парнями уже выстраивается очередь, в том числе и халявщиков?!)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:49
    Это всё история Месси тянется
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:56
    Барселона влипла в историю, теперь пожинает плоды содеянного.
    xajaks
    xajaks ответ Башмакоса (раскрыть)
    вчера в 18:07
    Пункт в контракте: если не заявят становится свободным агентом
    Nety
    Nety
    вчера в 17:54
    А чё вип зону не продали?
    Agamaga_05
    Agamaga_05 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 17:34
    Нет. Виноват только один сотрудник! Это Месси! Один сотрудник уничтожил бизнес. Ну так хочется мне думать, потому что Я, по надуманным причинам, недолюбливаю его.
    Garibaldi
    Garibaldi
    вчера в 16:41
    Не знаю зачем вообще Ольмо нужен был. Разницы он не дал. Барса могла и без него это тяжёлое время пережить.
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Башмакоса (раскрыть)
    вчера в 16:23
    У Ольмо есть пункт, если его не смогут зарегистрировать к зиме, он в одностороннем порядке может разорвать контракт.
    Башмакоса
    Башмакоса ответ xajaks (раскрыть)
    вчера в 16:07
    А разве он становится свободным агентом, если его не заявляют? Он на контракте, получает баблишко. Его просто надо кому-нибудь отдать на полгода, дабы разгрузить зарплатную ведомость.
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 15:55
    Пи*дец просто… сейчас за три копейки в трансферное окно уйдут, и кроме школьников играть будет некому вообще
    Bobon
    Bobon ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 15:24
    Во многом согласен, но только 80 млн он не получит. 50 придется отдать Ольмо, т.к. нужно выплатить всю оставшуюся сумму по контракту. А вообще после такого нужно уходить в отставку, но он этого не сделает. Не все еще стащил. И самое интересное, что ничего ему за это не будет. Ведь он прописал правило, что президент Барсы не несет ответственность за финансы клуба.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 14:48
    Будет хорошим уроком для других игроков, у которых появится желание идти в нынешнюю Барселону. Лапорта этой ситуацией дал ясно понять, что плевал он и на клуб, и на его игроков, и на болельщиков. Для президента Барсы важнее всего деньги, а все остальное уже вторично. Ведь у Барселоны был запасной вариант как достать средства на продление Ольмо и Виктора. Был вариант с ускоренной продажей vip-мест на обновленном Камп Ноу за 120 млн евро, но при этом бы Лапорта терял порядка 80 млн евро за ускоренную сделку, и президент сине-гранатовых не захотел терять более ценный для него ресурс чем игроки, а именно деньги. Вот все что нужно знать о нынешнем руководстве Барселоны.

    Ни в коем случае не хочу обидеть сам клуб и его болельщиков. Весь негатив, который изложил, касается непосредственно нынешнего руководства Барсы, во главе с Лапортой.
    xajaks
    xajaks ответ Башмакоса (раскрыть)
    вчера в 14:22
    У Ольмо пункт в контракте об уходе свободным агентом, если не врут...
    Башмакоса
    Башмакоса
    вчера в 13:59
    Ребята на контракте вроде. Значит их можно отправить в аренду до конца сезона, а потом вновь решать проблемы с регистрацией.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:42, ред.
    Тут лично у меня двоякое суждение: либо Тебас палки в колёса (за Суперлигу) продолжает вставлять, либо Лапорте свой юридический и финансовый штабы надо ставить буковкой Г.
    Ко второму, кстати, склоняюсь больше, ибо про бардак в бухгалтерии каталонцев европейские менестрели слагают песни уж как лет 8, не иначе.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 13:41
    Ла лигу можно понять, простят одних, надо будет прощать всех, и зачем эти правила тогда вообще? Эти правила созданы для того, чтобы таких сложных финансовых ситуаций как на данный момент у Барсы, не возникало. Барса просто уйма денег в мусорку выбросила в один момент. Купили Гризмана, Дембеле, и Коутиньо за около 500 лямов, никто не заиграл, и все они почти бесплатно ушли.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 13:35
    Допустим, я принимаю Вас на работу с очень высокой зарплатой - Вы откажетесь? Я плачу Вам большие деньги, а Вы являетесь моим лучшим сотрудником. Всем бы жить да радоваться, но я вдруг решаю, что нам нужны ещё кадры и беру в штат новых сотрудников на тоже большую зарплату. Не такую как у Вас, но всё же. И вот набираю и набираю. Они не нужны нашему делу, но мне так хочется. В итоге мой бизнес прогорает от неоправданно раздутого штата, а кто в крахе виноват? Правильно - Вы! Вы и сами это подтверждаете. А теперь угадайте ваше имя, если моё - Бартомеу? 🙃
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:18
    с наступившим новым 2025 годом, уважаемые соккерчане!
    пусть этот год будет добрым, мирным, счастливым и богатым для всех.
    пусть, конечно, любимая команда порадует победами и яркими камбэками))
    и конечно, терпения преданным болельщикам Барселоны!!!
    все наладится, и мы вернемся победителями)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:13
    Барселона сама виновата в нынешних проблемах... В своё время она шла на поводу у жадного Месси - назначала Лионелю огромную зарплату и покупала игроков, которых хотел аргентинец. Для этого клуб влез в долги, которые сейчас только растут... Рано или поздно кредиторы, среди которых есть и Месси, потребуют свои деньги. Придётся продавать ведущих игроков.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:01
    Ситуация конечно не приятная, Ольмо очень сильно желал пепейти в родную команду, а получается, что отыграть удалось всего лишь пол сезона.
    Интересно другое, останутся ли игроки в клубе и будут до лета без игровой практики (тренироваться то им с командой можно), или всё же уйдут??? За Ольмо то уж точно очередь будет из крупных клубов и нам в Арсенале бы пригодился, тут и готовая левая восьмерка, и качественная подмена для Эдегора при необходимости! Поглядим к чему придут по итогу!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:53
    Эх.... даже почему то очень жаль Барсу.... болельщики и клуб в шоке....
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:38
    А вот это для Барселоны удар...
    sv_1969
    sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 12:21
    Не думаю что Ольмо потеряет время!Ведь его агент ведет во всю переговоры с МЮ! По крайней мере была инфа! С Новым годом!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 12:11
    Да... Ольмо попал со своей мечтой...
    rb9ss2gw98vm
    rb9ss2gw98vm
    вчера в 12:07
    😁😁туда это шапито
    Гость
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