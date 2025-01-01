«Барселоне» официально запретили заявить Ольмо и Пау Виктора

Испанская Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на решение о запрете на регистрацию футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.
В официальном заявлении говорится:
«Барселона» не представила никакой альтернативы, которая позволила бы зарегистрировать любого игрока в соответствии с правилами экономического контроля Ла Лиги начиная со 2 января.
Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут принимать участие в оставшейся части чемпионата Испании.
Интересно другое, останутся ли игроки в клубе и будут до лета без игровой практики (тренироваться то им с командой можно), или всё же уйдут??? За Ольмо то уж точно очередь будет из крупных клубов и нам в Арсенале бы пригодился, тут и готовая левая восьмерка, и качественная подмена для Эдегора при необходимости! Поглядим к чему придут по итогу!
Интересно другое, останутся ли игроки в клубе и будут до лета без игровой практики (тренироваться то им с командой можно), или всё же уйдут??? За Ольмо то уж точно очередь будет из крупных клубов и нам в Арсенале бы пригодился, тут и готовая левая восьмерка, и качественная подмена для Эдегора при необходимости! Поглядим к чему придут по итогу!