«Химки» получили запрет на регистрацию новичков

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сегодня, 20:21

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, подмосковный клуб должен выплатить в полном объёме трансферную компенсацию «Зениту» за переход полузащитника , «Локомотиву» за трансфер хавбека , а также защитнику задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Такая санкция применяется к «красно-чёрным» в этом сезоне уже не впервые.