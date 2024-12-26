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«Химки» получили запрет на регистрацию новичков

сегодня, 20:21

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, подмосковный клуб должен выплатить в полном объёме трансферную компенсацию «Зениту» за переход полузащитника Зелимхана Бакаева, «Локомотиву» за трансфер хавбека Ильи Берковского, а также защитнику Юрию Журавлёву задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Такая санкция применяется к «красно-чёрным» в этом сезоне уже не впервые.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:29
Очередная неприятность на "голову" Химкам.
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