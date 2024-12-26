КДК отстранил 5 игроков от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) объявил об отстранении пятерых игроков от футбола. В пресс-релизе сообщается:

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами « ЦСКА -М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами « ЦСКА -М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет, из которых 1 год считать реальным исполнением спортивной санкции, а 4 года условным исполнением спортивной санкции.

Установить для Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова испытательный срок 2 года с момента принятия данного решения.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами « ЦСКА -М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Денису Чупрунову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей.

Установить для Дениса Чупрунова испытательный срок 2 года с момента принятия данного решения.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча (матч завершился ничьей со счетом 1:1) Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года, присудить поражение команде «Пари Нижний Новгород-М» г. Нижний Новгород в указанном матче со счетом 0:3, присудить победу команде «Ахмат-М» г. Грозный в матче со счетом 3:0.

Согласно части 3 статьи 22 и абзацу 2 части 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС в матче Молодежного первенства России между командами « ЦСКА -М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года, засчитать фактический счет матча.