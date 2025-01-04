Винисиус извинился за удаление в матче с «Валенсией»

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сегодня, 08:30

Нападающий «Реала» принёс извинения за удаление в перенесённом матче 12‑го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

На 79‑й минуте при счете 0:1 футболист толкнул вратаря соперника и получил красную карточку.

Извините и спасибо, команда, — написал бразилец в социальных сетях.