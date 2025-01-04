Винисиус извинился за удаление в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор принёс извинения за удаление в перенесённом матче 12‑го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).
На 79‑й минуте при счете 0:1 футболист толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски и получил красную карточку.
Извините и спасибо, команда, — написал бразилец в социальных сетях.
Он извенился в небо и сделал это паказушно через соц.сети.
Если было бы это искренне, то он бы в первую очередь извенился бы перед вратарём Севильи, потом перед болельщиками, а перед командой извинился бы в раздевалке и сделал бы это не на показ.
А это как нашкодивший школьник на педсовете, ещё бы добавил "я больше так не буду".
Зная Вини могу сказать одно, не верю в искренность, опять показуха.
Он извенился в небо и сделал это паказушно через соц.сети.
Если было бы это искренне, то он бы в первую очередь извенился бы перед вратарём Севильи, потом перед болельщиками, а перед командой извинился бы в раздевалке и сделал бы это не на показ.
А это как нашкодивший школьник на педсовете, ещё бы добавил "я больше так не буду".
Зная Вини могу сказать одно, не верю в искренность, опять показуха.
Вообще, считаю, что теперь провокаций против Винисиуса будет больше. Соперники поняли, что его легко вывести из себя, этим будут пользоваться.
Вообще, считаю, что теперь провокаций против Винисиуса будет больше. Соперники поняли, что его легко вывести из себя, этим будут пользоваться.