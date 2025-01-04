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Винисиус извинился за удаление в матче с «Валенсией»

сегодня, 08:30
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор принёс извинения за удаление в перенесённом матче 12‑го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

На 79‑й минуте при счете 0:1 футболист толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски и получил красную карточку.

Извините и спасибо, команда, — написал бразилец в социальных сетях.

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Все комментарии
4cq546fzgxp3
4cq546fzgxp3
сегодня в 14:36
Извенился перед кем?
Он извенился в небо и сделал это паказушно через соц.сети.
Если было бы это искренне, то он бы в первую очередь извенился бы перед вратарём Севильи, потом перед болельщиками, а перед командой извинился бы в раздевалке и сделал бы это не на показ.
А это как нашкодивший школьник на педсовете, ещё бы добавил "я больше так не буду".
Зная Вини могу сказать одно, не верю в искренность, опять показуха.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 13:49
В прошлом сезоне его точно также болельщики Валенсии выводили из себя
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:01
Натворил по глупости - как ребёнок, и извинения, как у ребёнка.
RaviolliNaPiolli
RaviolliNaPiolli ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 12:29
Была. Это не неспортивное поведение. Когда крысёныш умышленно делает движение руками в шею и затылок игрока, это уже агрессия. КК тут железобетон, плюс ещё должна быть дисквалификация, которая неравнозначна той, что дают за кк за фол последней надежды.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 12:23
Кому ты втираешь, дядя.. 🤭
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 11:25
Понять и простить? Сейчас, когда Реал с Барселоной и Атлетико идут ноздря к ноздре, каждое очко на счету и подставлять команду в такой момент просто глупо.

Вообще, считаю, что теперь провокаций против Винисиуса будет больше. Соперники поняли, что его легко вывести из себя, этим будут пользоваться.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:44
Посмотрел 2 тайм. Глупая ошибка игрока Валенсии привела ко 2 голу. Валя играла плохо, я только вчера узнал, что Валя аутсайдер, когда комментатор сказал об этом. Совсем они спустились... Что касается удаления, можно было за не спортивное поведение дать желтую карточку и всё. А так получилось вратарю желтую карточку, бразильцу красную. Не было необходимости давать ему красную.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:34
И раньше был психованным, а тут ещё несправедливо лишили "ЗМ". Вот и наложилось одно на другое. Держал - держал себя в руках последние дни и ночи, а тут вся злость и вылилась наружу. Ничего удивительного. Нервы у человека не железные, понять можно. Я понял.
RaviolliNaPiolli
RaviolliNaPiolli
сегодня в 10:32
Да комв нужны твои извинения.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:33
Ему нужно нервы полечить. А то совсем расшатались))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:37
Совершенно не нужное удаление...
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