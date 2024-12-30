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Тренер ПАОКа Луческу дисквалифицирован на 4 месяца за стычку с фанатами

вчера, 20:42

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу дисквалифицирован на 4 месяца.

Такое решение вынес дисциплинарный комитет Греческой федерации футбола.

Этот вердикт связан с инцидентом, который произошел после матча АЕКПАОК в 1/4 финала Кубка Греции (1:0). Спустя неделю после игры в Сети появилось видео с камер наблюдения: трое болельщиков хозяев подошли к автобусу гостей и стали провоцировать представителей соперника, показывая футболку своей команды образца шестилетней давности. Тогда АЕК стал чемпионом страны, опередив ПАОК на 6 баллов. В клубе из Салоников называли титул «украденным».

Главный тренер ПАОКа и члены его штаба вышли из автобуса и попытались вступить в стычку с фанатами соперника. На парковке возникла суматоха, в ситуацию вмешались сотрудники полиции.

Помимо Луческу, на 4 месяцы также были дисквалифицированы его помощники Пантелис Константинидис, Георгиос Цанакис, Георгиос Теодоридис и Афанасиос Капулас. Каждый из них был оштрафован на 15 тысяч евро, ПАОК должен выплатить 30 000 евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:59
Очень плохо для греческого футбола...
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:58
Да я курсе и всех их знаю! С ними очень интересно играть! Да со всеми у кго нет много клонов!У каждого своя стратегия! А с клонами это простая тыкалка))
протон
протон
вчера в 20:47
Есть ещё ягоды в ягодицах )
Гость
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