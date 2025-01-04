Каманцев: «Мажич — один из лучших доступных специалистов на рынке»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) высказался на тему возможного продления контракта руководителя департамента судейства и инспектирования РФС .

Это вопрос к Александру Валерьевичу (Дюкову, президенту РФС ). Моя позиция: Мажич — один из лучших доступных специалистов на рынке с учётом понимания нашего менталитета. Когда его критикуют, я всегда говорю: назовите три других кандидата на эту должность, которые бы точно сделали лучше. Иногда затраченные усилия и итоговый результат не совпадают. Иногда, как в прошлом сезоне, когда весна прошла почти без ошибок, одно вытекает из другого. Не он выходит на поле. Арбитры тоже должны взять на себя часть ответственности. Я не адвокат Мажича, но мы должны адекватно оценивать его работу. Он работает день и ночь — и работает ответственно.