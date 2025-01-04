Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Каманцев: «Мажич — один из лучших доступных специалистов на рынке»

сегодня, 10:40

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался на тему возможного продления контракта руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

Это вопрос к Александру Валерьевичу (Дюкову, президенту РФС). Моя позиция: Мажич — один из лучших доступных специалистов на рынке с учётом понимания нашего менталитета. Когда его критикуют, я всегда говорю: назовите три других кандидата на эту должность, которые бы точно сделали лучше. Иногда затраченные усилия и итоговый результат не совпадают. Иногда, как в прошлом сезоне, когда весна прошла почти без ошибок, одно вытекает из другого. Не он выходит на поле. Арбитры тоже должны взять на себя часть ответственности. Я не адвокат Мажича, но мы должны адекватно оценивать его работу. Он работает день и ночь — и работает ответственно.

Напомним, контракт Мажича с РФС рассчитан до лета 2025 года, но имеет опцию продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что РФС анализирует работу серба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Евгений Чернов: «Работу судей надо уважать. А у нас их только критикуют»
29 декабря 2024
Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику
28 декабря 2024 Фото
Каманцев: «Мажич реагирует на заявления Федорищева как и любой европеец»
26 декабря 2024
В РФС анализируют работу Мажича
23 декабря 2024
Безбородов не обжаловал решение об отстранении от работы
23 декабря 2024
В матче Серии А отменили гол из-за минимального офсайда
23 декабря 2024 Фото
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:07
"Он работает день и ночь — и работает ответственно." - вообще себя не бережёт , на износ "пашет" бедолага , Паша, ты ему хоть пару отгулов выписал , что ли , а то не ровён час совсем "загонит" себя болезный...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:07
Иностранное лобби как никогда сильное... Неужели без них никак нельзя? Ведь обходились же при Советском Союзе без иностранных специалистов? Наоборот наши специалисты повсеместно работали за рубежом. А ведь в те времена наш футбол был самым качественным... У нашей сборной были трофеи...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:43
Ну если действительно нужен, то пусть включают опцию продления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 