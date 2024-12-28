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Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику

вчера, 08:45
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» в 18-м туре АПЛ – 0:0.

На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро хотел с разворота ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, пытавшемуся отобрать у него мяч, но промахнулся.

Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Видеоассистент, ознакомившись с повтором, не стал влиять на вердикт.

Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:33
да ну не совсем тут не спортивное поведение,типа откидки мяча, снятие футболки или эмоции,здесь преступление.Есть даже отмашки,но они такие скажем так игровые,а здесь именно был нанесен удар локтем,не ладонью.
Если за подобное не будет дисквы апосля,то вообще не понятно что с судейским корпусом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:30
так там не было попытки ,там был акцентированный удар,просто Егору повезло что не попало. В АПЛе жёстко относятся к подобным действиям и в принципе должно быть удаление,за меньшие намерения удаляли.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:28
ну в принципе его могут дисквалифицировать на несколько матчей за подобную агрессию. Я был уверен,что за такую агрессию его удалят, ведь если бы прилетело - то там и нокаут мог быть или перелом носа или челюсти. Насколько помню Мэдли полицейский и по идеи должен был за хулиганство наказать жёстко.
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:51
Почему не прописано? Наказание за неспортивное поведение никто не отменял.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:48
Попытаться не значит что ударить... а наказать за такое наверное нигде не прописано.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:46
Пусть разбираются кому положено.
Гость
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