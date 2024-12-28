Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику

«Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» в 18-м туре АПЛ – 0:0.
На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро хотел с разворота ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, пытавшемуся отобрать у него мяч, но промахнулся.
Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Видеоассистент, ознакомившись с повтором, не стал влиять на вердикт.
Если за подобное не будет дисквы апосля,то вообще не понятно что с судейским корпусом.
Если за подобное не будет дисквы апосля,то вообще не понятно что с судейским корпусом.