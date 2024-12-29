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Евгений Чернов: «Работу судей надо уважать. А у нас их только критикуют»

вчера, 09:04

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об арбитрах в Российской Премьер-Лиге.

Кажется, в отношении судей какая-то нездоровая повестка. Я хотел бы высказаться в их поддержку: это тоже люди, которые могут ошибаться. Плюс есть видеоассистенты, эксперты. Постоянно внедряются новые правила, меняются трактовки. Не знаю, как в их головы вмещается столько информации. Все люди делают ошибки: футболисты, тренеры, спортивные директора. Работу судей тоже надо уважать. А у нас привыкли их только критиковать. Всегда и во всём они виноваты.

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Limonov
Limonov
вчера в 14:56
Хорошо Лизнул
a-league
a-league
вчера в 10:56, ред.
Вот именно, что ТОЛЬКО лишь критикуют, а надо бы иногда для профилактики и сажать. По Левникову с Казарцевым, например, давно этап плачет
3c74rcmjgrbu
3c74rcmjgrbu
вчера в 10:39
Всегда ли арбитры ошибаются случайно?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:19
Игрокам вообще не стоит публично обсуждать работу судей. Пусть лучше разбирают свои недостатки. Плохо, когда игрок допускает в игре множество ошибок, а потом нагло критикует арбитра. Не лучше ли лишнюю энергию потратить на дополнительные тренировки...
Гость
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