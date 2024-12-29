Евгений Чернов: «Работу судей надо уважать. А у нас их только критикуют»

Защитник «Ростова» высказался об арбитрах в Российской Премьер-Лиге.

Кажется, в отношении судей какая-то нездоровая повестка. Я хотел бы высказаться в их поддержку: это тоже люди, которые могут ошибаться. Плюс есть видеоассистенты, эксперты. Постоянно внедряются новые правила, меняются трактовки. Не знаю, как в их головы вмещается столько информации. Все люди делают ошибки: футболисты, тренеры, спортивные директора. Работу судей тоже надо уважать. А у нас привыкли их только критиковать. Всегда и во всём они виноваты.