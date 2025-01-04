«Барселона» рассчитывает, что ей всё же удастся зарегистрировать Ольмо

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сегодня, 17:11

Президент «Барселоны» встретился сегодня с нападающими «блауграны» и в тренировочном центре клуба и проинформировал их о сложившейся ситуации. Он заверил игроков, что они будут зарегистрированы. «Барселона» надеется, что оба футболиста будут готовы к Суперкубку (8 января). «Сине-гранатовые» считают, что Высший спортивный совета (CSD), который соберётся на следующей неделе, разрешит регистрацию Ольмо и Виктора.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняли совместное решение окончательно отклонить регистрацию нападающих.