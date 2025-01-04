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«Барселона» рассчитывает, что ей всё же удастся зарегистрировать Ольмо

сегодня, 17:11

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился сегодня с нападающими «блауграны» Даниэлем Ольмо и Пау Виктором в тренировочном центре клуба и проинформировал их о сложившейся ситуации. Он заверил игроков, что они будут зарегистрированы. «Барселона» надеется, что оба футболиста будут готовы к Суперкубку (8 января). «Сине-гранатовые» считают, что Высший спортивный совета (CSD), который соберётся на следующей неделе, разрешит регистрацию Ольмо и Виктора.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняли совместное решение окончательно отклонить регистрацию нападающих.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:51
Это называется - "Во парни попали"...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:58
Я думаю он поросто ссы-т им в уши!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:50
Лапорта обнадёжил игроков в том, что они будут зарегистрированы... Интересно, на чем основывается его уверенность? А что Барселона будет делать, если в рамках трансферного окна футболисты не смогут никуда пристроиться?
Incredulous
Incredulous ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:38
Думаю, не такой уж Лапорта и глупый, каким пытается казаться. Он то с переходов обоих игроков поимел свой кусок в любом случае, а остальное для Лапорты - это уже менее важно. А теперь скорее всего тянет время, пуская пыль в глаза молодым испанцам, кормит завтраками, чтобы те не рыпались особо, и не успели договориться с какими-то другими клубами о переходе. А под конец трансферного окна скажет, мол извините, я пытался, из кожи вон лез, делал все что мог, но не получилось, селяви. А так как трансферное окно закрылось, идти вам некуда, так что не остаётся ничего другого как сидеть в Барсе до конца сезона. Ну и скорее всего что-то отстегнёт, чисто символически обоим, чтобы не сильно возмущались, и хоть как-то скрасить жизнь на лавке до конца сезона.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:24
Глупый и наивный Жоан... не получится ничего сделать...
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