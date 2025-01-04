Ла Лига и RFEF вынесли решение по вопросу регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» получила уведомление о том, что Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняли совместное решение окончательно отклонить регистрацию нападающих и .

Комитет по мониторингу Координационного соглашения LALIGA-RFEF провёл заседание, чтобы рассмотреть запрос на предварительное одобрение и оформление федеральных лицензий футболистов Даниэля Ольмо Карвахаля и Пау Виктора Дельгадо, поданный ФК «Барселона».

После того, как ФКБ выполнил требования LALIGA по экономическому контролю 3 января 2025 года и оформил соответствующую документацию, орган LALIGA по проверке бюджета принял решение продлить лимит расходов на спортивный персонал ФКБ с вышеупомянутой даты.