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Ла Лига и RFEF вынесли решение по вопросу регистрации Ольмо и Виктора

сегодня, 16:26

«Барселона» получила уведомление о том, что Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняли совместное решение окончательно отклонить регистрацию нападающих Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Комитет по мониторингу Координационного соглашения LALIGA-RFEF провёл заседание, чтобы рассмотреть запрос на предварительное одобрение и оформление федеральных лицензий футболистов Даниэля Ольмо Карвахаля и Пау Виктора Дельгадо, поданный ФК «Барселона».

После того, как ФКБ выполнил требования LALIGA по экономическому контролю 3 января 2025 года и оформил соответствующую документацию, орган LALIGA по проверке бюджета принял решение продлить лимит расходов на спортивный персонал ФКБ с вышеупомянутой даты.

В связи с этим, запросив у ФК «Барселона» лицензии для вышеупомянутых игроков, после анализа применимых правил федерации, Комитет по контролю соглашается не предоставлять предварительную визу и окончательную лицензию, запрошенную ФК «Барселона» для игроков г-на Даниэля Ольмо Карвахаля и г-на Пау Виктора Дельгадо. В соответствии с буквальным толкованием статей 130.2 и 141.5 общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, получить лицензию в течение того же сезона в том же клубе, с которым он уже был связан.

Напомним, Ольмо выступает за основную команду «Барселоны» с августа 2024 года. Его контракт истекает в июне 2030 года. В текущем сезоне 26-летний испанец сыграл 11 матчей в Ла Лиге (5 голов) и 4 матча в Лиге чемпионов (гол и ассист). Виктор выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2024 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 13 матчей в Ла Лиге (2 гола и ассист) и 4 матча в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать Ольмо.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:01
Лапорта по ходу тот еще аферист...зачем подписывать игроков, если не можешь найти решении для их регистрации
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 19:40
Какие-то новые требования? Или так и будут палки вставлять в колёса Барселоны во все времена?
Юристы не могли не знать обо всех этих пунктах с лицензиями.
Свели к минимуму соперничество в Ла Лиге. И кто-то ещё радуется, что у сливочных титулы. Так дорогу ещё никому не расчищали.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:17
Пора перестать Лапорте. Он много чего обещал, но не выполнил. Например, Лапорта клялся Месси, что Барселона подпишет с ним контракт. В итоге, в последний момент что-то не срослось. Теперь Ольмо и Виктор оказались за бортом. Если для Месси всё сложилось удачно, для Ольмо будущее выглядит более туманным. Ему нужна игровая практика. Весной плей-офф ЛН и отборочные матчи на ЧМ. Конечно, Барселона может обжаловать в судах отказ от регистрации, но это дополнительные расходы.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:13
Не знал, что у Ольмо фамилия Карвахаль. Наверное, чтобы не путали с игроком Реала в качестве фамилии взял второе имя.
Incredulous
Incredulous ответ RaviolliNaPiolli (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:39
Ну конечно никакого))) Как я мог такое подумать)
Incredulous
Incredulous ответ RaviolliNaPiolli (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:24, ред.
О, понеслось. У некоторых фанатов Барсы незарегистрированные игроки резко перешли в статус ненужных. Что интересно стали они таковыми исключительно после новости о том, что не могут быть зарегестрированны. До этого о их "ненужности" почему-то никто не говорил. Видимо это какой-то хитроумный план Лапорты, понять который дано только избранным. Нам, смертным, не понять.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:58
Лучший игрок ЧЕ не играет, слов нет...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:33, ред.
Ну что тут можно сказать, сами виноваты. Виктора можно продать, А Ольмо придется бесплатно отпустить, если он конечно не окажется великодушным, и не подождёт пол года. Хотя можно аккуратно в карман лямов 10-15 дать, чтобы не уходил) и всё это списать на великодушие, и любовь к Барсе:)
Гость
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