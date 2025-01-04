Ла Лига и RFEF вынесли решение по вопросу регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» получила уведомление о том, что Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняли совместное решение окончательно отклонить регистрацию нападающих Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
Комитет по мониторингу Координационного соглашения LALIGA-RFEF провёл заседание, чтобы рассмотреть запрос на предварительное одобрение и оформление федеральных лицензий футболистов Даниэля Ольмо Карвахаля и Пау Виктора Дельгадо, поданный ФК «Барселона».
После того, как ФКБ выполнил требования LALIGA по экономическому контролю 3 января 2025 года и оформил соответствующую документацию, орган LALIGA по проверке бюджета принял решение продлить лимит расходов на спортивный персонал ФКБ с вышеупомянутой даты.
В связи с этим, запросив у ФК «Барселона» лицензии для вышеупомянутых игроков, после анализа применимых правил федерации, Комитет по контролю соглашается не предоставлять предварительную визу и окончательную лицензию, запрошенную ФК «Барселона» для игроков г-на Даниэля Ольмо Карвахаля и г-на Пау Виктора Дельгадо. В соответствии с буквальным толкованием статей 130.2 и 141.5 общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, получить лицензию в течение того же сезона в том же клубе, с которым он уже был связан.
Напомним, Ольмо выступает за основную команду «Барселоны» с августа 2024 года. Его контракт истекает в июне 2030 года. В текущем сезоне 26-летний испанец сыграл 11 матчей в Ла Лиге (5 голов) и 4 матча в Лиге чемпионов (гол и ассист). Виктор выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2024 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 13 матчей в Ла Лиге (2 гола и ассист) и 4 матча в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать Ольмо.