«Наполи» не готов расстаться с Кварацхелией за сумму менее чем € 80 млн

«Наполи» не готов расстаться с нападающим Хвичей Кварацхелией за сумму менее чем € 80 млн.
На нападающего сборной Грузии претендует французский «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра.
Де Лаурентис уже миллион шансов профукал, это не новость. Лотито с его Милинковичем-Савичем. Интер со своими Лаутарами. И т.д.
Вот Палермо молодцы, во время попродавали своих лидеров, в частности в ПСЖ)
Де Лаурентис уже миллион шансов профукал, это не новость. Лотито с его Милинковичем-Савичем. Интер со своими Лаутарами. И т.д.
Вот Палермо молодцы, во время попродавали своих лидеров, в частности в ПСЖ)