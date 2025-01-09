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«Наполи» не готов расстаться с Кварацхелией за сумму менее чем € 80 млн

вчера, 16:50

«Наполи» не готов расстаться с нападающим Хвичей Кварацхелией за сумму менее чем € 80 млн.

На нападающего сборной Грузии претендует французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:25
Ещё и без аджики...
Моё Почтение, Маэстро!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:21
80 млн. много, но ведь САМ "ПСЖ" хочет видеть Хвичу в своих рядах. Богатенький Буратино, которого "Наполи" желает немного подоить, как доит доярка корову, нагулявшую вымя на сочных альпийских лугах. Сойдутся на шестидесяти.
Futurista
Futurista
вчера в 18:02
Какой то дорогой шашлык)...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:57
В итоге Хвича через пару лет уйдет свободным агентом в Трабзонспор какой-нибудь))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:55
Неадекватные итальянцы пошли.
Де Лаурентис уже миллион шансов профукал, это не новость. Лотито с его Милинковичем-Савичем. Интер со своими Лаутарами. И т.д.
Вот Палермо молодцы, во время попродавали своих лидеров, в частности в ПСЖ)
3k6v6qj7j5vu
3k6v6qj7j5vu
вчера в 17:52
Не думаю что он стоит таких денег
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Мир Вашему Дому!!!

Я вот только думаю, когда народ уже прозреет и поймет, что пустышка всегда останется пустышкой, надо только присмотреться, чтобы это понять...

80млн???!!! Да на эти деньги можно троих таких купить, а еще футбольный мяч и туалетную бумагу в нагрузку...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:32
Лаурентис в своем репертуаре..... когда-то и Кулибали за 100+ лямов не продал))
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 17:26
Красная цена 40
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:16
Надули мыльный пузырь... неужели дураки найдутся...
shlomo
shlomo
вчера в 17:06
У Наполи президент будет Хвичу держать до конца контракта 2027г. Такая же ситуация и с Осимхеном. У него контракт до 2026г, но предлагают за 80 милл, поэтому Ося сейчас по арендам бегает и не хочет продлевать контракт... да и Кварадона столько не стоит, максимум 45 мультов...
Capral
Capral
вчера в 17:04
80млн., пивных пустых бутылок -за пустого игрока...
drug01
drug01
вчера в 16:59
Главное выдержать момент когда у него игра пойдет. На эти деньги
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:58
Надо продавать его ПСЖ пока хоть что то дают)))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:55
Слишком много хотят. Получится как с Осимхеном
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:55
Не стоит он столько...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:53
Ну это не серьёзно - начинали бы уже с сотки...)
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